Armin Nicoară și Claudia Puican sunt căsătoriți de mai bine de un an și și-au dorit enorm să devină părinți. Acum visul lor s-a împlinit și în curând își vor ține bebelușul în brațe.

„Un nou capitol al iubirii noastre începe… Astăzi împărtășim cu voi o veste care ne umple inimile de fericire și emoție. Familia noastră este pe cale să crească, iar viața noastră se va schimba într-un mod pe care nici nu ni-l puteam imagina.

În curând, un mare miracol va adăuga un nou sens fiecărui zâmbet, fiecărei zile, fiecărei clipe. Suntem plini de recunoștință pentru acest dar minunat, pentru fiecare pas pe care îl vom face împreună, ca familie.

Mulțumim că sunteți alături de noi în acest drum al iubirii și al noilor începuturi. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim alături de voi fiecare moment din această călătorie”, a declarat Claudia Puican, pe Instagram.

Armin Nicoară a vorbit despre eforturile pe care le-a depus, alături de Claudia Puican, pentru a avea un bebeluș.

„La mine au fost ceva probleme. Am făcut niște analize, rezultatele trebuiau să iasă mai bune, nu a fost așa. Noi ne-am ales un doctor român de la Paris, acolo am făcut toate investigațiile. Eu trebuia să fac o intervenție chirurgicală.

După aflarea veștii, m-am întors la Paris, am mai făcut niște investigații, m-am întors în țară pentru două zile, pentru că aveam eveniment și urma să revin pentru intervenție. Am vorbit cu anestezistul, am programat ziua, ora. Era foarte stresat. Am hotărât să merg singur, fără Claudia pentru a nu o mai supune și pe ea la acest stres emoțional”, a declarat Armin Nicoară pentru Spynews.ro

