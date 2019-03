Bianca Brad scoate la iveală cele mai dragi amintiri. Emoționant ce spune despre mama ei | FOTO

Mama Biancăi Brad se află la spital, însă actrița a anunțat că starea acesteia este una bună. În această perioadă, vedeta a dat publicității numeroase detalii legate de cea care i-a dat viață. Bianca Brad și-a amintit de o mulțime de lucrurile pe care mama sa le-a făcut pentru ea, dar și pentru alții, pe vremea când vedeta era doar o copilă.

„…Am povestit despre cum a stat mama, toata noaptea de dinaintea probei de film, pentru a-mi croi&coase de mână, 2 rochițe…

Dar, de fapt, a făcut asta de nenumarate ori, de-a lungul vieții, mai ales in copilărie, când nu se găseau, ca acum, toate lucrurile posibile…

Cât am fost la balet și pentru toate serbările de la grădiniță și școală, mi-a creat toate costumele – inclusiv cipicii… și în plus, a ajutat mereu grădinița&școala, fără niciun fel de pretenții de vreun fel!!!!, cu decorațiuni sau cu planșe instructive create de ea, pentru a fi o atmosferă cât mai frumoasă si mai constructivă… și chiar așa era pentru că le făcea din iubire… și nu, nu am fost favorizată pentru asta… pe vremurile alea, nu era așa… sau cel puțin nu a fost așa în cazul meu…?… dar nu despre asta vreau să scriu… ci despre dăruirea totală a mamei și despre iubirea ei uriașă pentru care nu voi putea vreodată să o răsplatesc așa cum merită…?

Mă rog neîncetat la Dumnezeu să îi dea sănătate și pace sufletească, iar mie să-mi dea înțelepciunea și puterea de a face ce trebuie, pentru a o ajuta și pentru a-i bucura sufletul…?

Îți mulțumesc, Mama!? Îți mulțumesc,? Doamne! Vă iubesc!?”, a spus Bianca Brad.

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost Miss România. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.Vedeta a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Bianca Brad este mama unui băiat, Luca, pe care îl iubește enorm. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.

