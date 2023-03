Bobiță și Firicel la „Românii au talent”. Cum a reacționat Mihai Bobonete când și-a văzut sosia: „Păi vezi, bă, că ești prost?”

Cine e Marius Bîrcea, care l-a interpretat pe Bobiță la „Românii au talent”

Curier de meserie, lui Marius Bîrcea îi place să cânte, dar și să cocheteze cu actoria. Pe TikTok e deja celebru, acolo a interpretat mai multe personaje, însă „Bobiță” a fost cel care l-a adus pe culmile succesului, scrie protv.ro.

Deși a început un curs de actorie, Marius Bîrcea nu l-a terminat, însă imită personaje doar cu ajutorul intuiției și al observației, iar idolii lui sunt Toma Caragiu si Bobonete.

Cine e Vică Custură, care l-a jucat pe Firicel la „Românii au talent”

El lucrează la o firmă de construcții, însă meseria lui de bază este de electrician. Cochetează și el cu actoria, dar nu are studii de specialitate, și nu consideră că are talent nu consideră că are, crede doar că are noroc pentru că seamănă mult cu Firicel, care e interpretat de Toma Cuzin în „Las Fierbinți”.

Cei doi au explicat că la „Românii au talent” nu au participat pentru a câștiga, ci pentru a ieși din rutina lor și pentru a-i distra pe jurați și pe toți cei prezenți. Au și reușit, căci numărul lor un pic din rutină a stârnit hohote de râs, dar nu au reușit însă să meargă în etapa următoare.

Recomandări Șpagă de 300.000 de euro într-un singur dosar legat de tăieri ilegale. Săptămâna aceasta a început lucrul la un Nou Cod Silvic

„Ce bine seamănă! Când te uiți, zici că e Cuzin”, a spus Andi Moisescu, când i-a văzut pe cei doi pe scenă.

„E un moment simpatic care îmi aduce aminte de colegii mei și de echipa Las Fierbinți pe care n-am văzut-o de ieri și n-o mai văd până mâine dimineață la 7. În rest, ce să zic? Semeni foarte bine cu personajul. Cred că ar fi fost un moment fain dacă ai fi învățat tot monologul ăsta la care eu m-am chinuit două zile. Râsul lui Firicel n-aveai cum să îl faci tu”, a spus și Mihai Bobonete, care în interpretează pe Bobiță în „Las Fierbinți”.

El a și urcat pe scenă și a intrat în pielea personajului său: „Dă-mi puțin pălăria, ca să îți spun ce ți-ar zice Bobiță: Păi vezi, bă, că ești prost. Vii așa la Românii au Talent și spui poezii d-astea. Și tu Firicele la fel. Te-ai luat după prostul ăsta să vii aici să te vadă toată țara. Când o afla nevastă-ta, să vezi ce bușumeală îți dă”, a spus Mihai Bobonete.

Recomandări Acuzațiile la care nu a răspuns ASF în privința Euroins

Serialul „Las Fierbinți” e difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la Pro TV.

