Laura Cosoi a primit un cadou de suflet într-o zi așa importantă pentru familia ei. Prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă a primit un cadou special și a împărtășit momentul cu cei care o urmăresc. A recunoscut că darul se numără printre cele mai frumoase cadouri pe care le-a primit. Este vorba despre un tablou, în care apar cele cinci fetițe ale sale, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina.

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Pe tablou sunt trecute și vârstele fetelor, iar în partea de jos se află un mesaj din partea verișorului lor, Iancu: „Cu mult drag, verișorul Iancu”. „Ce frumusețe de tablou am primit! Mulțumim, Iancu”, a spus Laura Cosoi.

Decizia de a organiza evenimentul în nordul țării continuă o tradiție de familie stabilită de cuplu. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales aceeași zonă și pentru petrecerile de creștinare ale celorlalte patru fiice: Rita, Vera, Lara și Aida. Familia se află în Maramureș pentru a pune la punct detaliile evenimentului.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi.