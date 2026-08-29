Laura Cosoi a primit un cadou de suflet într-o zi așa importantă pentru familia ei. Prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă a primit un cadou special și a împărtășit momentul cu cei care o urmăresc. A recunoscut că darul se numără printre cele mai frumoase cadouri pe care le-a primit. Este vorba despre un tablou, în care apar cele cinci fetițe ale sale, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina.
Pe tablou sunt trecute și vârstele fetelor, iar în partea de jos se află un mesaj din partea verișorului lor, Iancu: „Cu mult drag, verișorul Iancu”. „Ce frumusețe de tablou am primit! Mulțumim, Iancu”, a spus Laura Cosoi.
Decizia de a organiza evenimentul în nordul țării continuă o tradiție de familie stabilită de cuplu. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales aceeași zonă și pentru petrecerile de creștinare ale celorlalte patru fiice: Rita, Vera, Lara și Aida. Familia se află în Maramureș pentru a pune la punct detaliile evenimentului.
„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi.
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