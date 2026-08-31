„Să știți că în familia mea… Mai exact bunicul meu, cel care m-a crescut, a fost închis și a fost torturat în perioada comunistă. A fost deținut politic. Prin urmare, nu veți auzi de la mine niciun fel de cauționare a unui sistem represiv și criminal, comunist. A fost bunicul care m-a crescut. Revenind, cred că domnul Pahonțu trebuie să-și… Domnia sa trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică”, a spus Sorin Grindeanu, întrebat despre scandalul în care este implicat Lucian Pahonțu, șeful SPP, acuzat de o investigație Recorder că ar fi făcut parte din forțele de represiune trimise de fostul dictator Nicolae Ceaușescu, pe 21 decembrie 1989, contra manifestanților din Piața Universității.

Președintele PSD a continuat: „Ceea ce pot eu să vă spun, din experiența mea personală, este că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu de pază extrem de profesionist și este apreciat inclusiv de către partenerii externi. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți, Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an”.

Personal, în schimb, să știți că nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă. După 20 de ani (n.red. timpul petrecut de Lucian Pahonțu la șefia SPP) și la 36 de ani de la Revoluție avem astfel de revelații? Există astfel de descoperiri în România? Președintele PSD, Sorin Grindeanu:

„Dar când am avut un procuror general ca Augustin Lazăr, procuror comunist, s-a sesizat cineva? Care a trimis diversi condamnați politici la Aiud? Sau când am avut un ministru al Justiției, fost procuror comunist ca Monica Macovei, am mai avut asemenea revelații cum le avem acum? Dar când românii au ales de două ori un fost turnător la Securitate, am avut asemenea revelații în România? Să știți că această ipocrizie n-o gust absolut deloc. Dar deloc. Și nu mă voi încolona deloc în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni și acum înjură”, a conchis Grindeanu.

De unde a plecat scandalul în care Nicușor Dan l-a apărat pe Lucian Pahonțu

Pe 26 august, Recorder a scris că Pahonțu, șeful SPP de 21 de ani, și-a cosmetizat CV-ul și a ascuns o parte sensibilă a carierei sale. Publicația a susținut că Pahonțu este nepotul lui Vasile Milea, ultimul ministru al Apărării din perioada comunistă, a cărui moarte în interiorul Comitetului Central al PCR, actualul sediu al MAI, continuă să fie subiect de dezbatere.