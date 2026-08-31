Andreea și Rareș au fost împreună 15 ani, dintre care 10 au fost de căsătorie.

În prezent, campionul mondial la dans sportiv și-a refăcut viața alături de modelul internațional Claudia Dumitru. Însă, până acum, Andreea Popescu nu a confirmat că ar fi implicată într-o altă relație.

Invitată în cadrul unui podcast, Andreea Popescu și-a deschis sufletul. Influencerița a recunoscut care a fost, din punctul ei de vedere, cea mai mare greșeală pe care a comis-o în căsnicia cu fostul ei soț.

Întrebată care are a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în timpul căsătoriei cu Rareș Cojoc, Andreea a fost sinceră și a recunoscut.

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„Faptul că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret, bineînțeles. I-am spus și lui. (n.r. Dacă ai da timpul înapoi ai proceda diferit?) Bineînțeles! Dar știi cum e, dacă am putea să luăm deciziile corecte în timpul focului, ar fi ideal”, a declarat Andreea Popescu, la Sosurile lui Măruță.

De asemenea, în cadrul aceluiași podcast, Andreea Popescu a dezvăluit că regretă divorțul de fostul soț, dintr-un anumit punct de vedere.

„Îmi pare rău pentru familie, pentru ce aveam noi, pentru copii. Dar nimic nu e întâmplător în viață. După cum ați văzut și voi, e bine acum. Îmi doresc. Așa zic, că merg înspre…(n.r. să își refacă viața”, a adăugat influencerița.

Ce spune Andreea Popescu despre relația cu Dan Alexa

Andreea Popescu a fost întrebată direct despre Dan Alexa, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Discuția a pornit de la un joc în care influencerița a fost provocată să spună ce persoane a șters sau blocat din lista sa de contacte.

Andreea Popescu a vorbit despre Liviu Vârciu și Mihai Bendeac și a explicat că cei doi au făcut parte din trecutul ei, înainte de căsătorie. Pe bilet se afla și numele lui Dan Alexa. Întrebată dacă Dan Alexa a fost șters sau blocat din telefonul ei, Andreea Popescu a răspuns sincer:

„Ne cunoaștem. Suntem prieteni, amici. Amici mici.”, a spus Andreea Popescu în cadrul podcastului „Măruță și prietenii”.

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