„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite, la nivel european… Sunt regândite aceste capabilități. Eu cred că, dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte onești cu noi înșine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi și fiecare țară, membră NATO, înainte să ceară ajutorul celorlalte țări”, a afirmat Miruță.

Și a continuat: „Erau situații în care unele țări așteptau ajutorul celorlalți aliați, fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi. România nu doar că a demonstrat că investește un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reușit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum în România nu a fost punctat. Și anume că noi contribuim și la creșterea capacității de producție”.

Întrebat ce îl face să creadă că România va fi ocolită de plecarea trupelor americane, Radu Miruță a răspuns: „Faptul că până acum nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece. Ba, dimpotrivă, acum câteva luni au venit până la 400 de militari. În plus, în urma deciziei CSAT, cu acceptarea pe teritoriul național a acelor tankere și acelor dispozitive pasive de comunicații, au venit cu aceste echipamente militari americani suplimentari. Numai că despre asta nu s-a vorbit foarte mult la vremea respectivă”.

Ministrul USR al Apărării a fost întrebat apoi dacă România are un plan B pentru ipoteza în care americanii decid totuși să plece.

„Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja. Însă componenta asta de apărare este o componentă cu mai multe variabile și o componentă vie. Număr de militari, tehnică militară, parteneriate suplimentare. România la summitul NATO de la Ankara tocmai a semnat niște parteneriate pentru tehnologii noi, suplimentar de ceea ce avea până acum. România a demonstrat la nivel NATO că prin ceea ce are la dispoziție are curaj și pune patru drone jos, trei pe teritoriul național” a fost răspunsul lui Miruță.

Afirmațiile au venit după vizita delegației Congresului SUA la sediul MAI, apoi la MAE și apoi la Baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, unde a fost prezent și președintele Nicușor Dan.

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