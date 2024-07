„Încă îmi tremură mâna pe telefon. S-au afişat rezultate. De astăzi sunt masterandă în nutriție la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti.

Am dat examen şi am fost admisă la fără taxă. Am intrat pe locurile fără taxă. Sunt extrem de fericită. A fost un examen greu. A fost concurență mare, au fost aproape trei pe loc”, a declarat Carmen Brumă pentru spectacola.ro.

Carmen Brumă s-a luptat cu absolvenți ai Facultății de Medicină și Farmacie, pentru un loc la master. „Mulţi dintre cei care au dat au fost absolvenți ai Facultății de Medicină și Farmacie. Eu nu am terminat Medicină şi Farmacie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Am învăţat foarte mult pentru acest examen. Am avut mari emoții. Mi-am dorit foarte mult să intru. Am reușit. Îmi tremură vocea. Este o nouă etapă în viaţa mea.

O să fiu din nou studentă. Sunt extrem de fericită. A fost o perioadă grea pentru mine. A fost complicat. Mi-a fost foarte greu. În ultima lună chiar am învăţat zi lumină. Faptul că am intrat la buget este incredibil. Nu vă dați seama cât de fericită sunt! Ar fi fost o mega reușită să intru și la cu taxă.

Recomandări Cei patru copii dispăruţi la Constanţa și căutați în toate staţiunile de pe litoral au fost găsiți. De ce au plecat de acasă

Faptul că am intrat la buget – lucru pe care nici nu-l speram – este wow! Am intrat în primii 15 din 91. Vă dați seama?! lertaţi-mă că mă tot laud, dar sincer m-am implicat foarte tare în chestia aceasta și am muncit mult. Am avut mari emoții și o s-o mai ţin aşa câteva zile. Yey!”, a mai spus Carmen Brumă.

Urmărește-ne pe Google News