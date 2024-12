„Asta mi-am și dorit, să am un corp sănătos, armonios, fără să îl duc în niciun fel în nicio extremă.”, a declarat Carmen Brumă pentru Spynews.ro.

„Am trecut prin multe etape, am fost aproape de linia aceasta de marcație. O perioadă foarte lungă de timp am alergat și alergam mulți kilometri, am făcut și un maraton, semimaratoane și recunosc că mă luase puțin valul.”, a mai spus partenera lui Mircea Badea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Carmen Brumă și-a dat seama la un moment dat că face mult sport și astfel a luat măsuri, mai ales când corpul i-a dat anumite semnale.

„Am reușit să îmi dau seama, să realizez. Mi-am dat seama singură, pentru că corpul meu mi-a spus la un moment dat că fac puțin cam mult sport. Nimic din ce este exagerat nu are de a face cu sănătatea. Îmi pare rău să o spun, dar nici măcar sportul de performanță nu este, să zicem, un lucru extrem de benefic pentru sănătate”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Recomandări Patrimoniul Muzeului Național de Istorie, în pericol. Guvernul nu oferă banii necesari mutării acestuia într-un sediu provizoriu. „E inestimabil. Dacă se pierde, o să fim niște copii fără mamă, fără tată, fără acte”

Ce spune Carmen Brumă despre dieta lui Mircea Badea

Invitată în cadrul podcastului „Gând la Gând cu Teo”, Teo Trandafir a comentat afirmația lui Mircea Badea, potrivit căreia acesta ar mânca din benzinărie și ar bea multe energiante. Carmen Brumă a explicat că acesta trebuie să mănânce fără gluten, iar produsele fără gluten nu se găsesc ușor în benzinării.

„Ești boicotată pentru că l-am văzut eu pe Mircea pe net, spunând că mănâncă de prin benzinărie.”, a spus Teo Trandafir, conform dcnews.ro.

„Ei, mănâncă, pe naiba! Atât am avut de spus… În primul rând, el trebuie să mănânce fără gluten și nu prea găsești în orice benzinărie fără gluten. Mănâncă din cămară, din cămara bunicii, unde bunica are grijă să fie mereu produse fără gluten, că, ce să vezi, produsele fără gluten nu cresc așa, în cămară, în niște rafturi. Trebuie să se ducă cineva să le pună acolo, să se gândească, să le comande sau să le cumpere și să le pună cu mânuța acolo, pe raft.”, a spus Carmen Brumă.



Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News