Cât s-a îngrășat Celia pe perioada sarcinii. Artista va naște peste câteva zile. „Știu, corpul meu a suferit multe modificări”

„Am 37 ani și în 7 zile voi aduce pe lume a doua mea minune ! Știu, corpul meu a suferit foarte multe modificări, 20 kg în plus, am aproape 38 săpt. de sarcină, circumferința abdomenului dublată. Drepții abdominali rupți, celulita, câteva vergeturi, iar peste o săptămână din graviduță drăguță, voi fi văzută o mămică obosită și grăsuță…

Da, știu, kg în plus nu au cum să nu se vadă, totusi ceea ce vreau să vă spun este ca: Acea Mămicuță grăsuță și obosită se simte binecuvântată!!!

Acea Mămicuță cu celulită și vergeturi a adus pe lume viață, și da, cândva eram traumatizată de aceste gânduri: corpul meu nu va mai fi la fel, asta e clar …dar oare de ce trebuie să fim neapărat perfecte? Acesta e oare scopul nostru în lumea aceasta? Să tragem cu disperare de niște standarde impuse????

Vor trece probabil câteva luni bune până o să îmi revin cât de cât și urme tot vor fi, este normal, dar urmele trebuie purtate cu mândrie!!!

Vă rog nu judecați și nu puneți presiune pe mine, pe noi femeile, alegerea mea este sa îmi dau silința să îmi revin, insa usor si ptr ca e alegerea mea, nu ptr ca trebuie!

Am sa o fac în timp, ușor, cu răbdare, și liniște ! Așa că dacă nu voi reuși în primele luni? Nu puneți voi presiune pe noi cu “oh ai rămas cu burta destul de mare, oh pielea aia se mai trage oare? oh celulita, vergeturile “

hm si ce ??? Sunt ale mele, și am ales sa NU ma stresez de ele. Dacă o să îmi revin în cateva luni bine, daca nu, Nu!!! …

Știu ce vreau si stiu ca ușor, ușor o să reușesc să îmi revin, însă nu stiu timpul și nici nu vreau să mă stresez cu asta am o minune gata să vină pe lume și inca o minune care de 7 ani imi zâmbește zi de zi.

Sunt binecuvantată și fericită și chiar daca ies din asta usor șifonata, usor grăsuță, cu celulită și cu vergeturi, știu ca voi fi FERICITA! Îmi promit să nu pun presiune pe mine, nici NU accept gândul acesta în prima etapa ! Etapele de tranziție sunt normale (minim un an) iar urmele rămase trebuie purtate cu mândrie ! M-ati înțeles?”, a fost mesajul transmis de Celia.

