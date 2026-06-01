Octavian Ursu l-a învins pe același candidat ca în 2019

Octavian Ursu a obținut 55,8% din voturi, în timp ce adversarul său a primit 44,2%. Prezența la vot a fost de 56,8%, iar aproximativ 44.500 de persoane au avut drept de vot.

Victoria de duminică repetă scenariul din 2019, când Octavian Ursu a câștigat tot în turul al doilea, tot în fața lui Sebastian Wippel, candidatul AfD. Și atunci, rezultatul de la Gorlitz a fost urmărit cu atenție în Germania, pentru că orașul din Saxonia era văzut ca un test important pentru extrema dreaptă. De această dată, Ursu a reușit să obțină un nou mandat și să rămână la conducerea primăriei.

În primul tur al alegerilor din acest an, desfășurat pe 10 mai, Ursu fusese pe primul loc, cu 49,1% din voturi, dar nu trecuse de pragul necesar pentru a câștiga din primul tur. Sebastian Wippel obținuse atunci 44,3%, iar ceilalți candidați au avut scoruri mult mai mici.

Mesajul lui Dominic Fritz după victoria lui Ursu

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care are cetățenie germană și română, a salutat victoria lui Octavian Ursu și a descris rezultatul drept o victorie cu miză europeană.

„Românul și europeanul Octavian Ursu a câștigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e și o victorie a valorilor europene”, a transmis Dominic Fritz.

„Un oraș condus de un bucureștean cu dublă cetățenie, română și germană”, a mai spus primarul Timișoarei.

Görlitz, oraș de graniță și simbol politic

Gorlitz se află în landul Saxonia, în estul Germaniei, chiar la granița cu Polonia. El a devenit cunoscut în România după tragedia produsă pe 18 mai, când o clădire din centrul orașului s-a prăbușit în urma unei explozii suspectate că ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze. Atunci, două românce și-au pierdut viața sub dărâmături.

Orașul este legat de Zgorzelec, localitatea poloneză aflată peste râu, iar cele două comunități au proiecte comune. Într-un oraș de frontieră, condus de un politician de origine română, candidatul CDU a reușit să învingă din nou un reprezentant AfD.

