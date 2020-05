De Denisa Macovei,

Când s-au cunoscut, Irina avea doar 19 ani și era studentă la Facultatea de Jurnalism. Răzvan Fodor a remarcat-o pe platourile de filmare de la Buftea, unde ea făcea figurație, iar el filma pentru telenovele, și s-au plăcut reciproc. După prima întâlnire și-au dat seama că sunt îndrăgostiți unul de celălalt, însă Irina nu voia să cedeze prea ușor în mrejele lui Fodor, mai ales că era recunoscut pe vreme aceea drept un adevărat „Don Juan”. Recent, Răzvan Fodor a povestit la emisiunea „De Speak firu-n patru” că el a fost cel care s-a ținut după mama fiicei sale și a insistat câteva luni până când ea să cedeze.

„E un secret pe care îl știe gașca mea de apropiați, dar acum după 10 ani pot să-l împărtășesc. Eu am cunoscut-o pe nevastă-mea în 2007. Secretul ar fi că am alergat-o cu patul pe la Leu, pe acolo la cămine, vreo 3 luni și jumătate, ceva de genul ăsta. Pe vremea aia treceai la „pierdute” după două săptămâni maxim. După ea am alergat vreo 3 luni, aproape 4. Cel mai mult de până acum, dar a meritat. Mi-am dat seama că ea e, ăsta a fost și motivul real pentru care am insistat atât, că altfel fugeam de mult”, a povestit amuzat Răzvan Fodor.