„Mă bucur foarte mult că voi participa la «Survivor All Stars», pentru că am nevoie de un nou reset. La prima participare, după fiecare emisie am devenit un om mai bun. Nu este vorba neapărat, acum, de o nouă provocare, deja știu ce este acolo.

Este vorba de transformarea mea ca om. Acum, a doua oară, vreau să aibă același efect ca și precedenta emisiune. O să-mi fie cel mai dor de copii. Fata e mai mare, dar băiatul, după două luni sau mai mult, o să mai crească și va fi greu”, spune Cătălin Moroșanu pentru Fanatik.

Cum s-a apucat de sport

În cadrul interviului, a dezvăluit cum s-a apucat de sport. În ciuda aparențelor, Cătălin Moroșanu a fost un licean timid și introvertit, victimă a bullyingului.

„În clasa a IX-a eram foarte timid și introvertit. M-am apucat de sport tocmai că să scap de timiditate și de bullying. Aveam un coleg de clasă care făcea rugby, era respectat și atunci am vrut și eu la fel.

M-am apucat de sport din frustrare și din cauza că eram victima bullyingului. Din clasa a X-a am devenit mai puternic, mai încrezător. De aceea fac campanii antibullying, să explic tuturor că sportul m-a ajutat să scap de aceste frustrări”, își amintește Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu și Georgiana au doi copii, pe Natalie și Nicolas. Sportivul recunoaște că petrece puțin timp cu familia lui.

„Sunt un tată normal, dar n-am fost prea prezent. Mereu pe drumuri, toată viața mea, așa mi-a dat Dumnezeu. Asta e prețul pe care-l plătesc eu pentru bunăstarea familiei. Lipsa mea. O să încerc însă să le aranjez într-un fel.

Când eram la începutul carierei mi se părea că oricine poate să aibă familie, copii. După ce am avut carieră și familie, am realizat că familia este cea mai importantă. Așa mă întorc la omul normal, de rând, și realizez că acolo este fericirea, pentru asta tragi și munceșți cu adevărat”, declară el pentru sursa citată.