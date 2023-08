În urmă cu ani de zile, Mihai Trăistariu a vândut un teren pe care îl deține, la malul mării. Investitorul nu i-a dat bani, ci mai multe garsoniere în complexul rezidențial pe care l-a construit. Artistul a decis să închirieze toate apartamentele, care acum îi aduc un venit considerabil.

Mihai Trăistariu: „Până pe 17 septembrie eu am plin”

O noapte de cazare în garsonierele lui Mihai Trăstariu costă 200 de lei și poate ajunge și până la 350 de lei. „A fost cel mai bun sezon pentru mine, eu am învățat acest business în pandemie și m-am ocupat frumos de el și serios.

L-am promovat în fiecare zi pe toate rețelele de socializare de la 1 ianuarie, am învățat lecția asta, dacă aștepți să dai cazările în vară nu le mai dai. Trebuie să-ți faci rezervările din timp, eu de la 1 ianuarie încep să postez tot ce trebuie, ei își fac rezervările, iar eu mi-am rezolvat vara. Până pe 17 septembrie eu am plin, n-am avut nicio zi goală la niciun apartament, am șase apartamente, toate sunt rezervate”, a explicat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări REPORTAJ. „Nici noi nu mai avem aer!” Botoșaniul fierbe și cere ca toți românii să se alăture protestelor, ca să nu se mai repete ce i s-a întâmplat Alexandrei

Anul acesta, aproximativ 30.000 de euro a avut profit Mihai Trăistariu cu apartamentele. „Eu câștig aproximativ aceeași sumă anual, eu n-am modificat prețul, chiar dacă toate s-au mărit, gaze, curent, eu n-am mărit. Eu după ce plătesc tot ce trebuie, taxe, salarii, impozite, rămân cam cu 30.000 de euro în mână”, a mai zis el.

Ce pagube i-au făcut turiștii lui Mihai Trăistariu

Cu o oarecare dezamăgire, Mihai Trăistariu a dezvăluit că unii turiști i-au făcut pagube în apartamente, a fost nevoit să schimbe canapelele care s-au rupt. „Anul ăsta mi-au rupt trei canapele într-o singură vară după ce trei veri n-am avut nicio treabă.

Nu știu cum, sar copiii pe canapea, ei cred că sunt la jocuri din alea pe trambulină, au sărit pe ele și s-au rupt. Una am cumpărat-o, că nu a mai mers reperată, partea aiurea este că sunt și puțin serioși, unii chiar nesimțiți și nici nu anunță și trebuie să îmi zică următorii turiști că este canapeaua ruptă.

Aici e cel mai neplăcut. Probabil le e frică să nu le cer bani, dar nu am cerut nimănui bani vreodată. Nu mă refer că se mai sparge o farfurie, un pahar, că alea se întâmplă, dar pe o canapea am dat 2300 de lei, o sumă destul de mare”, a mai declarat pentru Spynews Mihai Trăistariu, care a avut și o neplăcere cu un turist care a lăsat aerul condiționat pornit în cameră, deși era la plajă.

Recomandări Imobilizată și apoi decapitată în mod dramatic. Ce se întâmplă cu organizația de mercenari Wagner, după moartea lui Prigojin

„Cel mai mult m-a deranjat anul acesta o turistă care mi-a zis să-i duc factura în cameră, ea era la plajă de la 8 dimineața, iar când m-am dus am găsit aerul condiționat pornit. Am întrebat-o la cât vine în cameră și a zis că la 8 seara, pai și cum să stea aerul condiționat pornit 12 ore?

Asta e cam 100 de lei pe zi, iar dacă ea stătea 10 zile, păi 1000 de lei s-au dus, ce-am rezolvat. Ei nu înțeleg că în cinci minute s-a răcit în cameră, aerul e foarte puternic. Asta m-a deranjat și am avut o discuție atunci că a fost neplăcut”, a încheiat el.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Directorul ANM, avertisment teribil pentru România. Cum va fi vremea în zilele ce urmează

Viva.ro Bunica copiilor din Botoșani rupe tăcerea! Ce a făcut, de fapt, nora ei, înainte să se arunce cu micuții pe geam: 'A fost la o...'

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Ce legătură există între șoferul drogat de la 2 Mai și ucigașa de bebeluși din Anglia. “Acești oameni sunt liberi și merg pe stradă”

Știrileprotv.ro Cum au făcut avere părinții lui Vlad Pascu. Au peste 700 de proprietăți. Tatăl este implicat și în scandaluri recente, cu mize uriașe

Observatornews.ro "Daca ai omorât un om, scapă tu cum poti!" Avocata şoferului drogat Vlad Pascu s-a filmat pe TikTok pe versuri de BUG Mafia

Orangesport.ro Stadion nou pentru un club de tradiţie! Va fi tip lego, "la aceeaşi capacitate ca Arcul de Triumf", deşi echipa aştepta o arenă uriaşă: "Sperăm să fie gata"

Unica.ro Bucătăria influenceriței Ioana Grama s-a viralizat pe internet. 'Nu cred că mai are nimeni din România!' / FOTO