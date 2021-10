Câți bani face Ioana Grama pe Instagram. De 10 ani postează zilnic: „La început era sărăcie și luam de toate”

Invitată în vlogul lui Mircea Bravo de pe YouTube, Ioana Grama a dezvăluit chiar de la început cu ce se ocupă, care e meseria ei. Spune că nu are un program fix, chiar și de pe canapea poate munci zilnic. De 10 ani e activă pe Instagram, iar de un an deține propria afacere.

„Eu am un cont de Instagram unde mă urmăresc foarte mulți oameni și brandurile vin la mine ca să le promovez produsele și în felul ăsta eu fac bani. Și, atunci, pe Instagram, facem bani din product placement, adică promovăm produse. De-a lungul timpului mi-am fidelizat atât oamenii, cât și brandurile cumva și am început să lucrez numai cu brandurile dragi mie, cu produse pe care chiar le folosesc.

La început era sărăcie și luam de toate, ca la început… De 10 ani fac asta. De fapt de nouă ani și jumătate. La început nu era Instagram, scriam pe blog, pe WordPress și la câteva luni a apărut Instagramul pe care îl foloseam numai pentru editarea pozelor, pentru că avea filtrele alea… și eu credeam că e doar o aplicație de editat poze. Eram mare scriitoare”, a spus ea pe YouTube.

Tânăra și-a înființat anul trecut un brand de haine, aceasta este a doua ei sursă de venit. „Asta a fost principala mea sursă de venit până acum un an, când mi-am înființat propriul brand. Am un birou, dar de când am brandul am birou. Adică jobul meu legat de Instagram poate fi făcut și de pe canapea. Nu am un program strict, eu lucrez pe campanii și îmi programez când filmez, apoi săptămâna următoare am de postat. (…)

Îmi place ce pozez, să postez, sunt Capricorn, îmi place atenția”, a mai precizat ea.

„Dacă ai peste 10.000 de urmăritori, ești influencer”

Ioana Grama are și un sentiment de revoltă. Spune că a muncit mult pentru a ajunge unde e astăzi, să aibă campanii cu multe branduri. Îi critică însă pe cei care se cred influenceri imediat ce au 10.000 de urmăritori pe Instagram.

„Acum mi se pare că toți sunt influenceri. Dacă ai peste 10.000 de urmăritori, ești gata, influencer. Dar eu sunt cumva acolo de 10 ani, adică mi-a luat timp să cresc, am scris pe blog, articole din două în două zile, mă chinuiam să fac conținut. Eu zic că sunt naturală, că nu folosesc filtre, am promovat întotdeauna naturalețea. Să renunțăm la filtre, pe mine astea mă termină, filtrele și perfecțiunea”, a spus ea.

Câți bani câștigă din Instagram

De-a lungul anilor, Ioana Grama a avut multe colaborări care i-au adus multe câștiguri financiare. În podcastul lui Mircea Bravo și-a prezentat apartamentul care e făcut din banii câștigați de ea. Cel puțin o mie de euro ia pentru o postare pe Facebook sau Instagram.

„Tot din ce vezi aici e făcut din banii de pe online. Tot. Poți să ajungi și la câteva mii de euro dintr-o postare… depinde de brand. De obicei, pe o poză treci de o mie de euro. Dar pachetele sunt mai mari pentru că niciun brand nu vine și cere o poză și atât. Se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, sau sunt cerințele mai mari, o poză și un set de stories sau o postare pe Facebook și cumva se leagă, sunt mai multe”, a mai declarat ea.

