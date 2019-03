Catrinel Sandu se mărită cu iubitul american. Ce semnificație are data aleasă pentru nuntă | FOTO

Catrinel Sandu a divorțat în 2017 de jucătorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are două fetițe. Vedeta și-a găsit liniștea alături de Steve, un american care are doi băieți și care este medic stomatolog. Blonda se înțelege perfect cu nou ei iubit, Steve Schroeter, alături de care este foarte fericită.

Catrinel Sandu se pregătește de nunta cu Steve, care va avea loc anul acesta, în noiembrie, mai exact pe 11 noiembrie. Atunci se se prăznuieşte Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiţi şi ajutătorul celor care îşi doresc o familie.

„Eu şi Steve am stabilit că nunta noastră va avea loc pe data de 11.11, adică în noiembrie, peste doar opt luni. Am ales această dată pentru că am tot avut conjuncturi, situaţii fericite şi coincidenţe legate de acest număr. Am decis să facem aici, în America, într-un cadru restrâns şi sunt aşteptaţi toţi cei dragi sufletului nostru. Încă nu am ales rochia de mireasă, nu am făcut invitaţiile, dar e suficient timp pentru toate”, a declarat Catrinel Sandu pentru click.ro.

