Catrinel Sandu divorțează de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a făcut anunțul pe o rețea de socializare.

„Fiecare sfârşit de an este o ocazie pentru a face un bilanţ. Pentru este mai mult de atât. Este încheierea unui capitol important din viaţa mea.

După separarea de mai bine de un an de zile, eu şi Gabi am hotărât să mergem pe drumuri separate. Bineînţeles că vom rămâne în relaţii bune şi vom face totul, în continuare, pentru creşterea şi educarea fetelor noastre. Un astfel de moment nu este niciodată uşor, aşadar vă rog să ne respectaţi intimitatea şi decizia de a nu discuta mai mult pe această temă.

Vă doresc un an nou minunat şi plin de realizări!”, a postat Catrinel Sandu pe Instagram.

Problemele par a exista de ceva vreme în cuplu. Asta vară, în luna iunie, Catrinel a făcut nenumărate declarații la o emisiune tv despre viața ei în Statele Unite. ” Am noroc că mă ascultă (copiii) şi mă ajută foarte mult, dar am şi eu momente în care îmi vine să ţip, să urlu! Dacă aş fi în România, aş suna-o pe mama şi as zice: «Mâine ţi le aduc, stai cu ele o zi!» (…) Totul se plătește acolo, și aerul pe care îl respiri! Tot mai bine acasă! Eu, după 10 ani de zile, îți spun, mi-ar fi greu să mă întorc, dar mi-aș dori câteodată să mă intorc. E greu! Străinătatea e grea!” dezvăluia Catrinel Sandu.

Întrebată cât de greu i-a fost să renunţe complet la carieră pentru a-şi urma soţul, aceasta mărturisea: “A fost foarte greu, extrem de greu. Dacă m-aş întoarce în timp, nu ştiu dacă aş mai face exact aceleaşi lucruri pe care le-am făcut atunci.”

Citeste și