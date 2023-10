În 2018, bunicul Antoniei a murit, după ce o perioadă de timp o petrecuse în spital. La acel moment, cântăreața avea deja un contract pentru a susține un concert în Galați. Nu a avut cum să lipsească, așa că artista a urcat pe scenă.

Antonia: „Nu am mai avut stare și mă înjura lumea”

Invitată în podcastul Giuliei Anghelescu, artista a povestit: „Nu o să uit atunci când eram în drum spre Galați. Am aflat efectiv cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Am cântat, mi-au făcut jobul”. Antonia își amintește că după concert nu a stat la poze, nici nu a dat autografe, iar fanii au criticat-o dur.

„După am plecat, nu am mai stat la poze într-adevăr, pentru că nu am mai avut stare și mă înjura lumea pe net. „Nu îți e rușine că am stat acolo cu copilul în frig o oră?”. Îmi băteau în dubă, urlau…Să stau să le explic de fiecare dată”, a mai spus cântăreața, conform spynews.ro.

Ulterior, Antonia a povestit cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică. „Știu că sună foarte clișeic, dar de mică. Părinții mei au văzut că eu tot cânt prin casă, mi-au luat și combină de karaoke, cu microfon conectat și le-au dat în cap să mă ducă la canto.

În același timp m-am apucat și de pian, doar că, la un moment dat, nu au mai putut să plătească ambele lecții. La pian îmi era mai lene să repet”, a mai spus artista.

Motivul pentru care Antonia refuză să apară la TV

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, însă apare destul de rar la TV. Logodnica lui Alex Velea a explicat de ce refuză invitațiile la podcasturi sau aparițiile la emisiuni. Cântăreața a locuit mulți ani în America, astfel că nu se exprimă mereu bine în limba română.

De teama de a nu fi criticată, pentru greșelile pe care le face, Antonia refuză să vorbească în fața camerei de filmat. „Am multe de spus și mi-aș dori să mă exprim mai des. E evident că în engleză îmi este cel mai ușor. În limba română mă blochez. De aceea nu vreau să merg la TV, în podcasturi. Simt că nu mă voi exprima corect.

Mă ia anxietatea, devin timidă. Această reacție vine din traume, din tot ce mi s-a spus până acum: «Ești proastă, nu știi să vorbești». De multe ori îmi spun, cine vrea să mă înțeleagă, o va face. Cine vrea doar să haterească, tot o va face”, a spus Antonia pe contul său de Instagram. Cântăreața a crescut de la vârsta de 5 ani în America, după ce părinții ei au decis să părăsească România.

„Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica”

Ei au locuit o perioadă în Utah, după care s-au mutat în Nevada, mai exact în Las Vegas – la acea vreme, Antonia avea 13-14 ani, după cum a mărturisit într-un interviu mai vechi. „Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva.

Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto.

Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, spunea iubita lui Alex Velea în urmă cu ceva timp.