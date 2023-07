Anisia Gafton e cunoscută publicului larg pentru spectacolele ei de stand-up, alături de Serghei, care îi e partener și dincolo de scenă. Ea a participat și la mai multe emisiuni de televiziune, printre care „Românii au talent”, „Te cunosc de undeva”, și recent a câștigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, la Pro TV.

Timp de un an și jumătate, ea a fost și coprezentatoare la „Xtra Night Show”, când emisiunea era difuzată la Antena 1. A făcut echipă cu Dan Capatos, Cătălin Bordea, Daniela Crudu și DJ-ul Silviu Andrei. Când mergea în piață, lumea nu ezita și o întreba ce salarii au colegii ei.

Anisia Gafton, de la Iași, la București: „Noi când am venit la București am venit să facem stand-up”

„Noi când am venit la București am venit să facem stand-up, asta a fost. Am zis: go with the flow. Ne-am propus să trăim din stand-up. Era și după perioada Românii au talent, venea lumea, era mereu plin.

Am avut un proiect cu Te cunosc de undeva și apoi și la Capatos. N-a fost lung, a fost un an, un an și jumătate. Și acum poți să te întreții din stand-up”, a spus Anisia Gafton în podcastul lui Radu Țibulcă.

Și a continuat: „Fiind la București, mi-a fost puțin mai greuț, venind dintr-o lume a Iașiului… Aici lumea e puțin diferită. La început a fost mai greu. Aici lumea pătrunde în sufletul tău mai ușor. Pentru mine a fost mai greu. Țin minte că eram la Capatos și terminam la 2 noaptea.

Când mă duceam să cumpăr de la magazin ceva, orice, erau niște doamne care parcă mă așteptau. Voiam să iau un leuștean. M-au luat patru babe mă întrebau: ce salariu are Capatos, dar Cruduța, dar Bianca, dar Bordea? Amețisem. Nu mai știam niciun salariu, nici al meu. A fost greuț, așa, dar până la urmă m-am obișnuit și cu asta”, a mai povestit Anisia Gafton.

„Nu era luxul de pe lume, mergeai cu trenul”

În același interviu, ea a recunoscut că la începutul carierei nu i-a fost ușor. Totodată, ea s-a amuzat acum că mulți din banii pe care îi câștigă îi cheltuie pe taxi, nu are încă permis, dar și-a luat o casă în rate. „Dacă tu ești pasionat, nu mai contează restul. Au fost momente grele. Nu era luxul de pe lume, mergeai cu trenul, dar nu mai vedeai totul dur.

Eu nu am permis nici acum. Am fost la școala de șoferi, dar nu am dat niciodată permis. Merg numai cu Uberul, mă sparge la bani. Eu muncesc să dau bani pe Uber. Nu cred că dai tu un milion pe Uber. Eu stau și în Afumați, într-o zonă rezidențială. Eu am vrut lângă Pipera. E cam la 10-15 minute de Pipera. Mi-am luat în Afumați. Mi-am luat casă. Sunt proprietăreasă, dar pe ani”, a mai dezvăluit Anisia Gafton pe YouTube.

