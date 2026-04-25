Chiar dacă sarcina este avansată, Laura este în continuare activă și își ține la curent urmăritorii din mediul online cu toate activitățile ei zilnice.

„Dragi mămici, voi ce alimente nu ați suportat în sarcină? De felul meu, nu sunt mare carnivoră, dar în sarcină, corpul meu pur și simplu respinge carnea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Nu mă tentează deloc să o gust. Și nici usturoiul nu-l tolerez. Baza meselor sunt legumele și fructele, dar adaug și câteva proteine – ouă, pește, un pic de carne de vită – de nevoie. La voi cum a fost? Ce alimente au ajuns pe lista neagră în sarcină?”, a fost mesajul transmis de Laura pe contul de socializare.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie numeroasă și unită. Cei doi au deja patru fetițe – Rita, Vera, Lara și Aida – iar acum se pregătesc să-și întâmpine cel de-al cincilea copil. Anunțul sarcinii a fost primit cu mult entuziasm, iar Laura Cosoi nu a ezitat să împărtășească momentele speciale din această perioadă.

Laura Cosoi a vorbit în repetate rânduri despre cât de mult înseamnă familia pentru ea și câtă fericire îi aduce rolul de mamă. Deși are deja patru copii, vedeta pare să trăiască fiecare sarcină cu aceeași emoție și entuziasm. „Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică. Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet.

Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi… ci că se au una pe cealaltă. Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie. Asta este promisiunea noastră, ca părinți: să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată. Aș vrea să opresc timpul în loc… exact așa, exact acum… pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim. Mulțumim, Doamne!”, a scris Laura Cosoi într-o postare făcută pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE