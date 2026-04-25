Imagini cu vila de la țară a Olguței Berbec. Conacul artistei de muzică populară impresionează prin aspectul elegant

Olguța Berbec și soțul ei au ridicat în satul natal din județul Mehedinți, Mărășești, o locuință spațioasă, construită în urmă cu câțiva ani, care impresionează prin aspectul ei elegant,

Interiorul locuinței este amenajat deosebit, cu mobilier vintage și detalii care pun în valoare atmosfera tradițională reinterpretată modern. De Paște, artista Olguța Berbec a publicat pe rețelele sociale imagini cu proprietatea.

Olguța Berbec și Remus Novac formează un cuplu apreciat în showbizul românesc, fiind împreună de 11 ani și având două fiice.

„O să citez ce spune Remus, fiindcă având două fete, să știți că încă după atâția ani, mai sunt persoane care ne urează și un băiețel sau așa consideră oamenii că ar fi mai bine din perspectiva lor, dar Remus întotdeauna are un răspuns atât de frumos, dă o replică frumoasă: Sunt atât de iubit de fetele mele, că nu-mi doresc mai mult. Nu cred că a avea încă un băiat sau doi ori altceva poate fi mai frumos”.

„Fetele noastre îl adoră pe Remus, orice aș face eu. (…) Nu, fetele noastre nu mai vor frați, nu, e clar și e spus!”, a explicat Olguța Berbec în cadrul unei emisiuni TV.

Olguța Berbec, probleme cu Poliția

Potrivit portalului instanțelor de judecată, cântăreața a decis recent să dea în judecată Poliția, într-un proces care are ca obiect anularea unui proces-verbal de contravenție. Există foarte multe astfel de cazuri în care șoferii sunt opriți de oamenii legii din diverse motive, iar aceștia consideră că au fost sancționați pe nedrept, astfel că aleg să conteste decizia.

„Este ceva în trafic, nimic important. Este o contestație pe care am făcut-o. E o sancțiune pe care am primit-o și am contestat-o. Nu e nimic important. S-a întâmplat acolo, la mine la sat, la Baia de Aramă. Nu o să intru în detalii despre ce s-a întâmplat”, a spus Olguța Berbec, pentru Spynews.ro.

