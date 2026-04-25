Drona rusească, prăbușită la Galați, avea încărcătură explozivă

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 aprilie, într-o zonă rezidențială din nordul municipiului Galați, după un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra orașului ucrainean Reni, aflat în apropierea graniței.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, fragmentele dronei au fost descoperite în curtea unei locuințe de pe strada Sulfinei. În urma impactului au fost avariate o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără să fie raportate victime.

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, drona avea încărcătură explozivă.

Unde a căzut drona, mai exact

Locul impactului este într-un cartier de case, într-o zonă locuită, nu departe de artere importante din oraș. În spațiul public au apărut chiar și coordonate aproximative ale punctului în care ar fi căzut drona, ceea ce confirmă că incidentul s-a produs în plină zonă urbană.

Localnicii spun că zona este cunoscută și sub numele de „Coreea”, o denumire rămasă din trecut, legată de o poveste mai veche din anii 50, potrivit căreia aici ar fi fost cazați refugiați nord-coreeni. Informația nu este confirmată oficial, dar este cunoscută de mulți dintre cei care locuiesc în zonă.

„Dacă nu lovea stâlpul, își continua traiectoria”

Relatările din teren arată cât de aproape a fost situația de o tragedie. Mihai Costache, care spune că locuiește în apropiere, a descris momentul impactului și modul în care drona ar fi fost deviată.

„Dacă nu s-ar fi izbit de stâlp, și-ar fi păstrat traiectoria. A fost de trei ori noroc”, spune acesta.

Potrivit relatării sale, impactul cu stâlpul ar fi afectat structura dronei și ar fi făcut-o să cadă înainte de a ajunge mai departe, în interiorul cartierului. De asemenea, faptul că nu a explodat imediat ar fi fost un alt element decisiv.

Locul exact din Galați unde a lovit drona rusească: un cartier de case în nordul orașului. „Dacă nu s-ar fi izbit de stâlp, și-ar fi păstrat traiectoria. A fost de trei ori noroc"
Locul din Galați unde au fost găsite fragmentele dronei, într-un cartier de case din zona străzii Sulfinei. Foto: Captură Google Maps

Aceste detalii nu au fost confirmate oficial, însă coincid cu evaluările autorităților, care au transmis că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Evacuare de urgență și risc de explozie

După descoperirea fragmentelor, autoritățile au intervenit rapid și au decis evacuarea populației pe o rază de aproximativ 200 de metri. În total, 220 de persoane au fost evacuate în siguranță, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență. Pentru persoanele cu probleme medicale sau greu transportabile au fost mobilizate ambulanțe și echipaje speciale.

Zona a fost izolată complet, iar echipe din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au intervenit pentru verificări. În paralel, alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar pentru aproximativ 555 de consumatori, pentru a preveni orice risc suplimentar.

Atacurile din Ucraina, în apropierea graniței României

Prăbușirea dronei a avut loc în contextul unui atac intens asupra Ucrainei. În zona orașului Reni au fost raportate explozii, iar radarele MApN au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea spațiului românesc. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au decolat de la baza de la Fetești pentru a monitoriza situația.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat atacurile, calificându-le drept acțiuni iresponsabile care pun în pericol securitatea regională. Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Rusiei la București, după incident.

Autoritățile române au transmis că este vorba despre o încălcare a suveranității spațiului aerian și un act care putea pune în pericol viața oamenilor. Resturile dronei urmează să fie ridicate și transportate într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiții controlate.

Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus monitorizarea situației din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri.

O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Radu Miruță a anunțat despre ce tip de dronă este vorba

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Radu Miruță a anunțat despre ce tip de dronă este vorba
BREAKING NEWS LiveText
Drona cu explozibil căzută în Galați zbura cu o viteză de peste 200 de km/oră și era rusească, model Geran 2, spune Radu Miruță
Știri România 12:55
Drona cu explozibil căzută în Galați zbura cu o viteză de peste 200 de km/oră și era rusească, model Geran 2, spune Radu Miruță
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
După cel mai scump apartament din istorie, ucrainenii anunță că Rinat Ahmetov pregătește o nouă tranzacție majoră. Reacția băncii deținute de cel mai bogat om din Ucraina
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Imagini cu vila de la țară a Olguței Berbec. Conacul artistei de muzică populară impresionează prin aspectul elegant
Ce alimente nu mai poate consuma Laura Cosoi de când a rămas însărcinată pentru a cincea oară. „Nu mă tentează. La voi cum a fost?”
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE din cauza dronei cu explozibil prăbușite în Galați: „Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României”
Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD și numirile noilor miniștri interimari. Ce urmează săptămâna viitoare
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Ce mănâncă Victor Pițurcă de arată perfect la aproape la 70 de ani. Ce dietă ține
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal