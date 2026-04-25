Drona rusească, prăbușită la Galați, avea încărcătură explozivă

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 aprilie, într-o zonă rezidențială din nordul municipiului Galați, după un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra orașului ucrainean Reni, aflat în apropierea graniței.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, fragmentele dronei au fost descoperite în curtea unei locuințe de pe strada Sulfinei. În urma impactului au fost avariate o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără să fie raportate victime.

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, drona avea încărcătură explozivă.

Unde a căzut drona, mai exact

Locul impactului este într-un cartier de case, într-o zonă locuită, nu departe de artere importante din oraș. În spațiul public au apărut chiar și coordonate aproximative ale punctului în care ar fi căzut drona, ceea ce confirmă că incidentul s-a produs în plină zonă urbană.

Localnicii spun că zona este cunoscută și sub numele de „Coreea”, o denumire rămasă din trecut, legată de o poveste mai veche din anii 50, potrivit căreia aici ar fi fost cazați refugiați nord-coreeni. Informația nu este confirmată oficial, dar este cunoscută de mulți dintre cei care locuiesc în zonă.

„Dacă nu lovea stâlpul, își continua traiectoria”

Relatările din teren arată cât de aproape a fost situația de o tragedie. Mihai Costache, care spune că locuiește în apropiere, a descris momentul impactului și modul în care drona ar fi fost deviată.

„Dacă nu s-ar fi izbit de stâlp, și-ar fi păstrat traiectoria. A fost de trei ori noroc”, spune acesta.

Potrivit relatării sale, impactul cu stâlpul ar fi afectat structura dronei și ar fi făcut-o să cadă înainte de a ajunge mai departe, în interiorul cartierului. De asemenea, faptul că nu a explodat imediat ar fi fost un alt element decisiv.

Locul din Galați unde au fost găsite fragmentele dronei, într-un cartier de case din zona străzii Sulfinei. Foto: Captură Google Maps

Aceste detalii nu au fost confirmate oficial, însă coincid cu evaluările autorităților, care au transmis că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Evacuare de urgență și risc de explozie

După descoperirea fragmentelor, autoritățile au intervenit rapid și au decis evacuarea populației pe o rază de aproximativ 200 de metri. În total, 220 de persoane au fost evacuate în siguranță, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență. Pentru persoanele cu probleme medicale sau greu transportabile au fost mobilizate ambulanțe și echipaje speciale.

Zona a fost izolată complet, iar echipe din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au intervenit pentru verificări. În paralel, alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar pentru aproximativ 555 de consumatori, pentru a preveni orice risc suplimentar.

Atacurile din Ucraina, în apropierea graniței României

Prăbușirea dronei a avut loc în contextul unui atac intens asupra Ucrainei. În zona orașului Reni au fost raportate explozii, iar radarele MApN au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea spațiului românesc. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au decolat de la baza de la Fetești pentru a monitoriza situația.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat atacurile, calificându-le drept acțiuni iresponsabile care pun în pericol securitatea regională. Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Rusiei la București, după incident.

Autoritățile române au transmis că este vorba despre o încălcare a suveranității spațiului aerian și un act care putea pune în pericol viața oamenilor. Resturile dronei urmează să fie ridicate și transportate într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiții controlate.

Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus monitorizarea situației din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri.

