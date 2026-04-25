Ce este Watches and Wonders?

Watches and Wonders Geneva 2026 s-a desfășurat între 14 și 20 aprilie, la Palexpo, la circa 10 minute de centrul orașului Geneva, și a adunat 65 de branduri, fiind prezentat oficial drept cea mai mare reuniune orologeră organizată vreodată în oraș. Pentru industrie, acesta este salonul unde marile nume își arată noutățile, își setează tonul pentru restul anului și, foarte important, își spun povestea. Nu este doar despre produse, ci despre poziționare, imagine și direcția în care fiecare casă vrea să meargă mai departe.

100 de ani de Oyster

În cazul Rolex, povestea din 2026 a fost clară încă din teaserele de dinaintea evenimentului: 100 de ani de Oyster. Lansat în 1926, Oyster a fost primul ceas de mână etanș la apă și praf, cu o carcasă închisă ermetic, iar pentru Rolex acesta rămâne unul dintre cele mai importante puncte din propria istorie.

De fapt, Oyster nu este doar un nume de colecție, ci baza reputației Rolex: fiabilitate, rezistență, purtare zilnică și ideea că un ceas de lux poate fi și un obiect serios, nu doar decorativ. Tocmai de aceea aniversarea e mai mult decât un pretext de marketing. Este, la propriu, celebrarea invenției care a definit brandul modern Rolex.

Rolex Daytona, Rolesium si Enamel Dial ref. 125602

Foto: Edward Sevrani.

Una dintre cele mai discutate lansări a fost acest Daytona off-catalogue. Noul model combină o carcasă realizată în mare parte din oțel, un inel al bezelului din platină și un capac spate transparent tot din platină si cristal safir, într-o formulă pe care mulți o asociază cu ideea de Rolesium.

Noutatea mare se vede pe bezel, realizat din ceramică antracit pe bază de zirconiu îmbogățit cu carbură de tungsten. Și scala are o tentă vintage, cu cifre poziționate drept, nu curbate pe traiectoria bezelului, cum vedem pe interpretările mai moderne. Prețul anunțat este de circa 56.160 de euro.

Cadranul este și el special. Nu doar pentru aspectul aproape „albino”, ci mai ales pentru material: email. Un cadran din email este extrem de greu de produs bine și are un look foarte diferit față de unul standard. Se vede altfel, reflectă altfel, are o profunzime pe care o înțelegi mai bine în realitate decât în poze.

Ca opinie de pasionat, aici prețul mi se pare ușor ridicat. Un Daytona din oțel e într-o cu totul altă zonă de preț, iar să vezi o creștere atât de mare pentru câteva elemente din platină și un cadran din email mi se pare mult, chiar și pentru Rolex. Ce apreciez, totuși, este alegerea materialului pentru cadran. E o decizie foarte interesantă și curajoasă, mai ales când știm cât de complicat este să faci un astfel de cadran la scară mare. Dar Rolex fiind Rolex, evident că are procesele și controlul industrial necesar încât să facă asta eficient. Iar cifrele așezate vertical pe tahimetru sunt un detaliu mic, dar foarte bun, un omagiu reușit către era vintage.

Aici avem un material nou și, sincer, unul foarte reușit. Știm cu toții nuanța de aur galben Rolex. E recognoscibilă instant. Doar că, pentru unii, era și puțin prea puternică, prea „galbenă”, poate nu cea mai elegantă exprimare posibilă.

Noul Jubilee Gold merge într-o direcție mai soft. Din ce s-a văzut live și din imaginile de presă, culoarea este mai caldă, mai discretă, mai puțin agresivă. Finisajul pare și el ceva mai mat decât la aurul galben clasic. Ceasul care a intodus acest material este un Day-Date cu un cadran din aventurin verde intens și diamante baguette ca indici orari, iar referința 228235 este prezentată ca piesă off-catalogue.

Mi se pare interesant și contextul estetic. Rolex pare să urmărească foarte bine zona asta de „old money”, de rafinament mai temperat. Acum câțiva ani au venit și pastelurile pe Oyster Perpetual, în locul culorilor mai vibrante de dinainte.

Rolex Oyster Perpetual 36/41 100th Anniversary Edition ref. 134303

Noul Oyster Perpetual 41, poate cel mai „pur” Rolex din gamă, vine cu o interpretare destul de discretă a temei aniversare. În locul unui bicolor clasic, aurul galben este păstrat doar pentru bezel și coroana Twinlock, în timp ce brățara rămâne integral din Oystersteel.

Cadranul gri slate sunray trimite la aniversare fără să fie ostentativ. Inscripția „100 years” înlocuiește „Swiss Made” la ora 6, iar referința la centenar apare și pe coroană. Ceasul este animat de calibrul 3230 și are un preț de 9.400 de euro. Există și o versiune de 36 mm.

Ca pasionat, aici mă așteptam la altceva. Mai ales dacă ne gândim la ce a făcut Rolex în ultimii ani cu Land-Dweller, un ceas care chiar a adus ceva serios în discuție prin mecanism și prin direcția tehnică. Sau modelul 1908 ce a înlocuit linia Celinni. Nu spun că modelul acesta e slab. Din contră, a început să-mi placă din ce în ce mai mult. Dar mă așteptam la mai mult de la Rolex pentru un moment ca 100 de ani de Oyster. Parcă doar un bezel de aur e prea puțin pentru o aniversare de genul ăsta.

Rolex Oyster Perpetual 36/41 cu cadran multicolor Jubilee ref 134300

Probabil una dintre lansările mele preferate de la Rolex anul acesta. Brandul foarte rar face lucruri cu adevărat playful. De asta puzzle dial-ul de pe Day-Date sau Celebration dial-ul de pe Oyster Perpetual au șocat atât de mult industria când au apărut.

Acum vedem un nou cadran Jubilee motif multicolor, iar ideea nu e doar estetică, ci și tehnică: modelul și culorile sunt aplicate printr-un proces complex, nu pur și simplu „dintr-o bucată”. Fiecare cadran dureaza circa 8 ore sa fie fabricat. În oferta actuală Rolex, decorul Jubilee multicolor apare pe modele Oyster Perpetual din oțel, inclusiv în gama de 31 mm și 41 mm. Pretul este de circa 6.500 de euro pentru 36mm cu un pret asemanator pentru 41mm.

Rolex Oyster Perpetual 28 si 34 din aur

Continuând aniversarea de 100 de ani, vedem și materiale prețioase pe una dintre cele mai accesibile linii ale brandului. În mod normal, Oyster Perpetual este considerat entry-level-ul Rolex. Acum, însă, gama este ridicată prin două modele noi din aur masiv: un Oyster Perpetual 28 din aur galben de 18 ct, cu cadran verde stone lacquer, și un Oyster Perpetual 34 din aur Everose de 18 ct, cu cadran albastru stone lacquer.

Mai interesant este că marcajele de la 3, 6 și 9 sunt din piatră naturală, o premieră pentru Rolex. În cazul versiunii de 28 mm vorbim despre heliotrop, iar la 34 mm despre dumortierit.

Un clasic Datejust 41 în versiune Rolesor Gris (aur alb) primește acum un cadran verde ombré realizat integral prin lăcuire, lucru prezentat de Rolex ca o premieră pentru această familie de cadrane ombré reintrodusă recent. Verdele este aplicat pe placa de bază, iar apoi gradientul întunecat spre margini este creat prin pulverizarea concentrică a unui lac negru. Modelul există pe configurații cu bezel canelat și brățară Oyster sau Jubilee.

Aveam genul ăsta de cadran mai degrabă asociat cu Day-Date, așa că e frumos să-l vedem și pe un model mai accesibil. Mi se pare una dintre acele mutări simple, dar eficiente, care prind foarte bine în realitate.

Noul Rolex Yacht-Master II ref. 126680

După o pauză de doi ani din colecție, Yacht-Master II s-a întors. Și nu oricum, ci într-o formă serios revizuită. Modelul este disponibil în Oystersteel sau aur galben de 18 ct, sub referințele 126680 și 126688, și vine cu un design mai curat, mai suplu vizual, plus un mecanism nou. Colecția Yacht-Master II a apărut inițial în 2007, a fost actualizată în 2017, apoi a ieșit complet din catalog în 2024. Noua generație păstrează funcția specială de regatta timer, gândită pentru cursele de yachting, dar într-un pachet redesenat considerabil.

Ceasul arată total diferit față de generația anterioară și, chiar dacă am prezis că va urma un nou Yacht-Master, nu mă așteptam să vină atât de repede. Nu a fost niciodată cel mai iubit model din lineup și e prea devreme să-mi dau verdictul final, dar ca pasionat admir foarte mult mecanismul din spate. Un timer de 10 minute pentru regatta, în locul unui cronograf clasic, rămâne ceva extrem de special și foarte Rolex în felul lui: complicat, nișat și făcut pentru un scop real.

Cum a arătat evenimentul

Watches and Wonders există în formatul actual din 2020, iar ediția din 2026 a adunat 65 de branduri. Rolex, Tudor, Chopard, Patek Philippe și multe altele au venit din nou cu booth-uri impresionante, construite la un nivel la care deja te aștepți de la Geneva. La Rolex, anul acesta, accentul pe aniversarea Oyster s-a simțit clar. A existat și o cameră specială cu modele vintage, genul de spațiu în care orice pasionat sau colecționar putea sta mult și bine.

Pe social media, dar și fizic la booth, Rolex a fost peste tot. Cozi, aglomerație, interes enorm, exact cum vezi și în magazine când vine vorba de modelele cele mai dorite. Din punctul meu de vedere, a fost un an bun, dar nu unul care să mă lase fără cuvinte. Mă așteptam la mai mult pe alocuri, dar în același timp trebuie spus și asta: nu vorbim despre telefoane sau gadgeturi care se reinventează anual, ci despre obiecte orologere care au zeci, uneori sute de ani de istorie în spate. Nu e realist să te aștepți ca în fiecare an să apară ceva complet uluitor.

Per total, Rolex a livrat un mix interesant: câteva lansări foarte bune, câteva mai discutabile și destule semnale despre direcția în care vrea să meargă brandul. Mai mult material, mai multă textură, mai multă poveste în jurul cadranelor și, poate, un pic mai mult curaj decât în alți ani.