Ce este sistemul de aer condiționat

Aparatul de aer condiționat este un echipament special, care se utilizează pentru reglarea și menținerea temperaturii, umidității și calității aerului într-un spațiu închis, fie că vorbim despre un apartament de bloc, o casă la curte, o clădire de birouri, un automobil sau spații comerciale, relatează Carel.com. Acest sistem este format din două componente principale: unitatea exterioară și cea din interior. Prima dintre acestea conține un compresor, un condensator, un ventilator și un rezervor pentru agentul termic refrigerant, care este cunoscut sub numele de freon. Unitatea interioară este alcătuită, la rândul ei, dintr-un ventilator, dar și din alte componente precum vaporizatorul, filtrele și sistemul de control de la distanță sau, altfel spus, telecomanda.

Cum funcționează aparatul de aer condiționat

Aparatele de aer condiționat joacă un rol important în climatul modern, deoarece asigură un nivel ridicat de confort termic în locuințe, birouri și alte spații închise, mai ales în regiunile cu veri toride și umede. Funcționarea acestor sisteme de răcire se bazează pe anumite procese fizice și chimice complexe prin care aerul cald este extras din interiorul unei încăperi, răcit cu ajutorul unui agent frigorific și apoi reintrodus în spațiu sub formă de aer rece. Transferul de căldură și, implicit, răcirea aerului se realizează de către agentul refrigerant.

Cu toate acestea, modelele de nouă generație nu mai utilizează freon, deoarece, începând cu anul 2025, Uniunea Europeană aplică restricții majore privind utilizarea anumitor tipuri de freon (gaze fluorurate) prin noul Regulament (UE) 2024/573. Agentul refrigerant se găsește în stare lichidă în unitatea exterioară a sistemului, iar după ce trece prin vaporizator, acesta este eliberat în stare gazoasă. În plus, aceste sisteme pot fi folosite și pentru încălzirea aerului în sezonul rece, dacă sunt prevăzute cu această funcție.

De ce să folosești aerul condiționat vara

Pe timpul verii, în România, mai ales în sudul țării, se înregistrează an de an temperaturi foarte ridicate, care pot depăși uneori pragul de 40 de grade Celsius, fiind resimțite intens de organismul uman. În aceste condiții, sistemele de aer condiționat sunt folosite la capacitate maximă pentru a răcori locuințele, spațiile de lucru sau mașinile. Un aparat de aer condiționat te va ajuta nu doar să te răcorești, ci va contribui și la purificarea aerului, reducând cantitatea de particule și substanțe iritante inhalate care pot provoca apariția unor probleme respiratorii, asigurând astfel un nivel ridicat de confort.

De asemenea, un mediu de lucru confortabil este esențial pentru menținerea unor niveluri ridicate de productivitate la locul de muncă sau la școală, conform climamarket.eu. Temperaturile ridicate pot duce la oboseală, iritabilitate și o capacitate scăzută de concentrare, iar aerul condiționat ajută la crearea unui mediu propice muncii și studiului, îmbunătățind performanța și eficiența. În plus, căldura excesivă ne poate afecta starea de spirit și bunăstarea emoțională.

Un mediu răcoros și confortabil contribuie la o dispoziție mentală mai bună, reducând stresul și iritabilitatea, iar acest lucru se traduce printr-o calitate a vieții mai bună pentru noi și pentru familiile noastre. Deținerea unui aparat de AC este un avantaj, deoarece poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Totuși, acest beneficiu se poate transforma rapid într-un dezavantaj dacă aparatul nu este folosit și întreținut corespunzător, afectându-ne sănătatea, dar și bugetul.

Cum se curăță aparatul de aer condiționat

Procesul de igienizare a aparatului de aer condiționat presupune parcurgerea mai multor etape, care ajută la eliminarea prafului, bacteriilor și depunerilor acumulate în timp. Iată ce trebuie să faci, pas cu pas:

Deconectează aparatul de la sursa de alimentare. Această etapă este esențială pentru toate aparatele care funcționează pe bază de energie electrică. În lipsa acestei măsuri, crește riscul de electrocutare și există posibilitatea deteriorării echipamentului.

Curăță unitatea interioară. Din cauza condensului format în interior pot apărea depuneri de bacterii, mucegai sau ciuperci, care dăunează sănătății. Pentru curățare este necesară o cârpă curată, umezită într-o soluție de apă cu oțet sau bicarbonat de sodiu, cu ajutorul căreia se îndepărtează stratul de praf. Se poate utiliza și o soluție pe bază de apă și spirt.

Curăță filtrele de aer. La majoritatea aparatelor de AC, filtrele sunt realizate din plastic, ceea ce le face ușor de curățat sau de înlocuit. Pentru demontare, se deschide masca frontală a unității interioare, se extrage filtrul și se spală cu o lavetă înmuiată în apă cu oțet sau direct sub jet de apă. După uscare, acesta se șterge cu o lavetă uscată și se montează la loc, iar masca frontală se închide, potrivit SnellHeatingandAir.

Igienizează vaporizatorul. Această componentă se află în unitatea interioară și este alcătuită dintr-o rețea de tuburi prin care circulă freonul. Aici are loc răcirea aerului prin contactul cu suprafețele reci, iar din cauza fluxului constant de aer, între tuburi se acumulează murdărie și bacterii, care trebuie îndepărtate pentru o funcționare optimă.

Curăță ventilatorul. Ventilatorul este prezent atât în unitatea interioară, cât și în cea exterioară și are rolul de a pune aerul în mișcare peste vaporizator și condensator, contribuind la schimbul termic. În timpul funcționării, pe paletele acestuia se depun praf și bacterii, care pot ajunge în aerul din încăpere. Acestea pot fi îndepărtate cu o lavetă ușor umezită în apă și oțet.

Curăță condensatorul. Pentru reluarea ciclului de răcire, această componentă transformă agentul refrigerant din stare gazoasă în stare lichidă. La fel ca vaporizatorul, condensatorul are țevi pe care, în timp, se depun impurități, praf și bacterii. Este recomandat ca, în timpul curățării generale, să fie igienizat și acesta cu o lavetă umedă.

Verifică și curăță conductele. Conductele prin care circulă freonul sunt, de regulă, acoperite cu spumă izolatoare pentru a preveni pierderile de energie. Acestea fac legătura între serpentina evaporatorului și condensatorul situat în exterior. Dacă izolația este deteriorată, trebuie înlocuită în timpul procesului de curățare pentru a îmbunătăți eficiența sistemului. Se poate utiliza un manșon izolator din spumă sau bandă izolatoare pentru protecție suplimentară.

Există operațiuni care trebuie realizate exclusiv de un specialist, precum verificarea și completarea nvielului de freon, curățarea unității exterioare și remedierea eventualelor defecțiuni.

De ce este nevoie de igienizare

Igienizarea sistemului de aer condiționat înainte de sezonul cald este esențială pentru a preveni acumularea de bacterii, praf și impurități care pot afecta atât performanța aparatului, cât și calitatea aerului din locuință.

Reduce riscul defecțiunilor în mijlocul verii

Omiterea unei revizii de primăvară a aerului condiționat permite acumularea de praf, apariția unor mici scurgeri și slăbirea conexiunilor electrice. Fără întreținere, aceste probleme minore se pot transforma în defecțiuni majore când vine vara, crescând riscul unei avarii neașteptate. De exemplu, un fir slăbit poate face ca sistemul să pornească și să se oprească frecvent sau chiar să se oprească complet. De asemenea, o serpentină de evaporator murdară poate face ca sistemul să funcționeze mai intens decât ar trebui, determinând supraîncălzirea. Un condensator uzat poate împiedica pornirea motorului, lăsându-vă fără aer rece. Remedierea acestor probleme minore din timp previne reparații mai ample, care necesită mai mult timp și costuri mai mari.

Costuri mai mici de răcire

Un aparat de aer condiționat care funcționează mai mult decât ar trebui va consuma mai multă energie electrică. Componentele murdare, serpentinele încărcate de impurități și nivelul scăzut de freon reduc eficiența sistemului de răcire. Atunci când fluxul de aer este blocat sau componente precum cureaua ventilatorului sunt slăbite, sistemul are nevoie de mai multă putere pentru a menține temperatura dorită, iar asta se reflectă în factura de energie. Operațiuni precum curățarea serpentinelor și completarea freonului permit transferul de căldură într-un mod mai eficient. În plus, lubrifierea pieselor mobile reduce frecarea.

Flux de aer puternic și constant în fiecare cameră

Dacă unele camere din locuință sunt mai calde decât altele este posibil ca aerul condiționat să nu distribuie uniform aerul rece. Un flux slab de aer prin gurile de ventilație poate face ca anumite zone din casă să fie prea calde, iar altele devin prea reci. Aceste diferențe de temperatură apar când motorul ventilatorului nu funcționează corect, filtrul este înfundat sau când conductele de aer au scurgeri. Dacă motorul ventilatorului nu funcționează la viteza potrivită, poate necesita o reglare sau înlocuirea condensatorului, iar un filtru de aer înfundat încetinește circulația aerului, reducând eficiența sistemului, iar înlocuirea filtrului permite aerului să circule din nou liber. O revizie contribuie la o răcire uniformă, sporind confortul în toate camerele.

Prelungește durata de viață a aparatului

O revizie ajută la prevenirea solicitării inutile a sistemului central de climatizare. Înlocuirea unui condensator uzat înainte de defectare previne supraîncălzirea motorului, curățarea serpentinelor murdare împiedică compresorul să funcționeze mai intens decât ar trebui, iar verificarea nivelului de freon previne funcționarea ineficientă. Fiecare dintre aceste măsuri contribuie la reducerea uzurii, permițând sistemului să funcționeze mai mult timp înainte de a necesita înlocuirea. Aparatele de aer condiționat au o durată de viață de 10-15 ani, însă fără o întreținere adecvată, un sistem care se defectează frecvent sau care funcționează ineficient ani la rând se va uza mai repede.

Previne umiditatea și apariția mucegaiului

Sistemul de AC nu doar răcește aerul, ci și reglează nivelul de umiditate. De fapt, în perioadele cu aer umed, un aparat de aer condiționat poate elimina zilnic până la aproape 100 de litri de apă din aerul din locuință. Umiditatea ridicată face ca aerul să pară mai cald, chiar dacă termostatul este setat la o temperatură scăzută. De asemenea, dacă sistemul nu funcționează corect, se poate acumula umiditate în exces în interior, ceea ce poate favoriza apariția mucegaiului și mirosuri neplăcute, afectând calitatea aerului. În timpul reviziei, tehnicianul va verifica și sistemul de drenaj al aparatului și va curăța conducta de scurgere dacă este necesar. O conductă înfundată poate duce la acumularea apei în interiorul unității și la deteriorări ireparabile, care pot provoca daune chiar și în interiorul locuinței. Întreținerea regulată previne condensul pe geamuri, mirosurile neplăcute sau deteriorarea sistemului de răcire, notează pvehvac.com.

Identifică din timp problemele electrice

Pentru ca sistemul de aer condiționat să funcționeze corect, cablurile, condensatorii și contactele trebuie să fie în stare bună. În timpul unei revizii, tehnicianul va inspecta conexiunile electrice pentru a se asigura că sunt sigure. Un fir slăbit poate provoca opriri intermitente, în timp ce un condensator defect poate împiedica funcționarea compresorului sau a ventilatorului. Identificarea din timp a acestor probleme ajută la prevenirea defecțiunilor neașteptate și costisitoare ale componentelor electrice, care în plus pot prezenta și un risc crescut de incendiu. Firele deteriorate sau un motor suprasolicitat pot genera căldură excesivă, crescând riscul unor defecțiuni electrice.

Asigură funcționarea corectă a sistemelor de siguranță

Aparatul de aer condiționat este dotat cu sisteme de siguranță, care sunt concepute pentru a proteja atât echipamentul, cât și locuința. Acestea includ presostate, întrerupătoare cu plutitor și senzori care detectează supraîncălzirea sau scurgerile de agent refrigerant. Dacă aceste componente nu funcționează corect, aparatul va funcționa în condiții nesigure, ducând la deteriorări costisitoare sau chiar la riscuri de siguranță. Prin verificarea acestor mecanisme, întreținerea regulată ajută la protejarea locuinței și a sistemului de răcire împotriva problemelor care pot fi prevenite.

