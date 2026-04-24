Cum funcționează noul mecanism de suspendare a permiselor de conducere

Conform ordonanței, șoferii au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenzile contravenționale primite, termen calculat de la data comunicării procesului-verbal. Dacă nu își îndeplinesc obligațiile, perioada de suspendare a dreptului de a conduce se determină în funcție de suma datorată: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Fracțiile de zi nu sunt luate în considerare. Suspendarea începe la ora 0.00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și se încheie la ora 24.00 a ultimei zile de suspendare. Pentru evitarea acestei sancțiuni, organul fiscal local este obligat să transmită o somație de plată în cel mult 30 de zile de la identificarea restanțelor. Somația va include detalii precum data limită pentru achitarea amenzii și perioada exactă de suspendare.

Dacă șoferii își achită amenzile restante, dreptul de a conduce este redobândit în termen de două zile lucrătoare de la constatarea plății integrale. „Organul fiscal local implementează mențiuni privind redobândirea dreptului de a conduce”, se arată în ordonanță.

Normele de aplicare, în dezbatere publică

Pentru ca acest sistem să funcționeze, Ministerul Finanțelor și MAI trebuie să interconecteze bazele de date și să finalizeze normele de aplicare. MAI a propus miercuri, 22 aprilie, un proiect de hotărâre de guvern care definește detaliile procedurale, inclusiv modelul formularului de somație. Potrivit unui articol publicat de AvocatNet, acest model va fi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Ziua în care șoferii români vor avea permisele suspendat pentru amenzi

Măsurile prevăzute de OUG 7/2026 se aplică începând cu 25 august 2026, la șase luni de la publicarea ordonanței. Acestea se referă exclusiv la amenzile contravenționale emise după intrarea în vigoare a mecanismului.

Având în vedere termenul de 90 de zile pentru achitarea amenzilor, suspendările permiselor ar putea deveni efective spre sfârșitul toamnei.

Proiectul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru ca normele să fie aplicabile.

