Horoscop Berbec – 25 aprilie 2026:

Se menține încleștarea subtilă de ieri, în care fiecare vede doar ce-i place și face doar ce-i convine. Ar fi bine să ai grijă la felul în care îi tratezi pe cei dragi.

Horoscop Taur – 25 aprilie 2026:

Tu le știi pe ale tale, ceilalți le știu pe ale lor, dar se poate ajunge la o soluție de compromis, chiar dacă sunt implicate doar persoane care țin mult la dorințele lor.

Horoscop Gemeni – 25 aprilie 2026:

Ar fi bine să ignori complet tentația de a găsi vinovați printre partenerii de orice fel. Vorbele ar trebui măsurate cu mare grijă, ca să nu provoace pagube și mai mari.

Horoscop Rac – 25 aprilie 2026:

Este o zi tensionată în special la locul de muncă, poate și pe fondul unor probleme de sănătate care te pun pe gânduri.

Horoscop Leu – 25 aprilie 2026:

Plăcerile de tot felul ar putea deveni periculoase, dacă se transformă în excese. E nevoie doar de puțină sinceritate față de tine, ca să te oprești.

Horoscop Fecioară – 25 aprilie 2026:

Multe dintre temerile pe care le-ai ascuns ies la lumină, în primul rând prin felul în care te exprimi, prin cuvintele pe care le folosești.

Horoscop Balanță – 25 aprilie 2026:

Abia în a doua parte a zilei se va desface încleștarea care a produs destule complicații și ieri. Vei avea ocazia să revii asupra unor decizii sau replici negândite.

Horoscop Scorpion – 25 aprilie 2026:

Poate ar fi mai sănătos să păstrezi ceva din stilul tău de lucru, cel care a produs rezultate până acum. Tentația zilei vine cu dorința de a schimba totul deodată.

Horoscop Săgetător – 25 aprilie 2026:

Ai un punct de sprijin foarte bun în muncă, dar ai nevoie și de abordări mai relaxate, în special în legătură cu nevoile tale reale.

Horoscop Capricorn – 25 aprilie 2026:

Tentația te va îndemna să mergi mai departe cu ideea de a controla totul în familie, ca să fie totul așa cum vrei tu. Dar există și riscuri, pe care ar fi bine să le descoperi.

Horoscop Vărsător – 25 aprilie 2026:

Există riscul să te păcălești singur cu ideea că totul merge așa cum ți-ai dorit și să te mulțumești cu situația actuală, care e departe de a fi ideală.

Horoscop Pești – 25 aprilie 2026:

Ai motive să te mândrești cu munca și cu rezultatele pe care le obții, fără să uiți, însă, de contribuția celor care sunt alături de tine zi de zi.

