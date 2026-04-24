Horoscop Berbec – 25 aprilie 2026:
Se menține încleștarea subtilă de ieri, în care fiecare vede doar ce-i place și face doar ce-i convine. Ar fi bine să ai grijă la felul în care îi tratezi pe cei dragi.
Horoscop Taur – 25 aprilie 2026:
Tu le știi pe ale tale, ceilalți le știu pe ale lor, dar se poate ajunge la o soluție de compromis, chiar dacă sunt implicate doar persoane care țin mult la dorințele lor.
Horoscop Gemeni – 25 aprilie 2026:
Ar fi bine să ignori complet tentația de a găsi vinovați printre partenerii de orice fel. Vorbele ar trebui măsurate cu mare grijă, ca să nu provoace pagube și mai mari.
Horoscop Rac – 25 aprilie 2026:
Este o zi tensionată în special la locul de muncă, poate și pe fondul unor probleme de sănătate care te pun pe gânduri.
Horoscop Leu – 25 aprilie 2026:
Plăcerile de tot felul ar putea deveni periculoase, dacă se transformă în excese. E nevoie doar de puțină sinceritate față de tine, ca să te oprești.
Horoscop Fecioară – 25 aprilie 2026:
Multe dintre temerile pe care le-ai ascuns ies la lumină, în primul rând prin felul în care te exprimi, prin cuvintele pe care le folosești.
Horoscop Balanță – 25 aprilie 2026:
Abia în a doua parte a zilei se va desface încleștarea care a produs destule complicații și ieri. Vei avea ocazia să revii asupra unor decizii sau replici negândite.
Horoscop Scorpion – 25 aprilie 2026:
Poate ar fi mai sănătos să păstrezi ceva din stilul tău de lucru, cel care a produs rezultate până acum. Tentația zilei vine cu dorința de a schimba totul deodată.
Horoscop Săgetător – 25 aprilie 2026:
Ai un punct de sprijin foarte bun în muncă, dar ai nevoie și de abordări mai relaxate, în special în legătură cu nevoile tale reale.
Horoscop Capricorn – 25 aprilie 2026:
Tentația te va îndemna să mergi mai departe cu ideea de a controla totul în familie, ca să fie totul așa cum vrei tu. Dar există și riscuri, pe care ar fi bine să le descoperi.
Horoscop Vărsător – 25 aprilie 2026:
Există riscul să te păcălești singur cu ideea că totul merge așa cum ți-ai dorit și să te mulțumești cu situația actuală, care e departe de a fi ideală.
Horoscop Pești – 25 aprilie 2026:
Ai motive să te mândrești cu munca și cu rezultatele pe care le obții, fără să uiți, însă, de contribuția celor care sunt alături de tine zi de zi.
