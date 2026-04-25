„Noroc că nu dormeam”

Potrivit martorilor și presei locale, incidentul a fost resimțit direct de locuitorii din zonă. Proprietara casei peste care s-a prăbușit drona a povestit momentul impactului.

„La mine în casă a căzut drona. Am auzit-o când a venit. Noroc că nu dormeam. La ora 2.24 am sunat la 112. S-a oprit într-un geam. Am avut un șoc puternic. În casă îl aveam și pe bunicul meu bolnav.”, a spus femeia confrom Pro Lider FM.

Primele imagini cu drona rusească prăbușită la Galați Foto: Facebook Pro Lider FM

Aceasta a mai adăugat: „Lumea râde și comentează că nu e adevărat, dar noi am avut un șoc. Avem și animale în curte. Acum ne-au evacuat, nu mai știu ce se întâmplă.”

Peste 200 de persoane evacuate

Autoritățile au evacuat 217 de persoane din aproximativ 110 locuințe aflate în zona străzii Sulfinei, iar circulația a fost restricționată complet.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că: „217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată”, iar „activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât și cu sprijinul forțelor de intervenție, inclusiv Poliție și Jandarmerie”.

Pentru persoanele vulnerabile au fost mobilizate echipaje SMURD, inclusiv terapie intensivă mobilă.

„Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranța cetățenilor, zona este în curs de evacuare temporară.”, au precizat autoritățile.

Ro Alert: „Alertă maximă”

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT de tip „Alertă Extremă” pentru locuitorii din zonă, în care se precizează: „Alertă Extremă: Pentru ridicarea in conditii de siguranta a fragmentelor de drona cazute in Galati-Bariera Traian,cu posibila încarcatura exploziva,s-a dispus evacuarea temporara a cetatenilor din zona,pe o raza de 200m. Evitati zona! Respectati recomandarile dispuse de autoritati!”

Specialiști ai Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații intervin la fața locului pentru ridicarea fragmentelor.

Potrivit autorităților, fragmentele dronei vor fi transportate într-o zonă sigură, unde vor fi neutralizate în condiții controlate. Zona rămâne securizată, iar ancheta este în desfășurare.

Incidentul vine pe fondul atacurilor cu drone desfășurate în proximitatea graniței dintre Ucraina și România, care au determinat creșterea nivelului de alertă în regiune.

