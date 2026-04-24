Nu scriu chiar că gargara și curluntrismul sunt eterne în ADN-ul cultural românesc, dar, ca aspect, așa, dacă mai trăia Caragiale, alde Hopa-Grindeanu-Hienă, Câciu, Cîțu, Ciucă, Ciolacu, Șoșoacă, Gavrilă și Simion, Manda de la Craiova cu soțul, Ponta, Nicușor, Bolo, Băse și Șică de la vlahii erau cu toții personaje într-o piesă de teatru de s-ar fi râs la dânsa și peste două sute de ani.

Tot ca aspect, așa: ce au înțeles vlahii din războaiele din Orientul Mijlociu a fost un scandal penibil cu clanul bugetar Ponta.

Și tot ca aspect: ce au înțeles vlahii din guvernarea bolojalnică e că se țățește și se românește alde nevastu’ lu’ Manda de la Craiova cu a bătrână a lu’ Bolojan. Atenție, popor sever provocat cognitiv!

Și tot ca aspect: există deficit de inși pe vidanje și vlahii îi pun pe alde Ciolacu & Simion să conducă lucruri prin țara românească, te apucă tristețea.

Și în același timp, nici lumea largă nu e mai bine. Pentru că uite, în lume, franțuzoaicele ies în stradă să scandeze împotriva domnilor, care aparent nu le mai pot oferi îndeajuns de multe orgasme. Necazuri peste tot. Se supără universul că nu zicem și de bine. Zicem, ce are?

Uite, în Cartea Recordurilor Guinness a fost înregistrată cea mai bătrână persoană angajată din lume. O doamnă de 94 de ani, din Osaka, Japonia, pasionată de yoga (face în fiecare zi). Seara face pilates, precum corporatistele.

Obișnuiește să bea macha și, cel mai important, are un program de birou, de la 9 la 17. Nu muncește remote. Și uite așa.

Aici poate că a greșit bătrânica, dacă era la vlahii, era, poate, bugetată special și ieșită la pensie de peste cincizeci de ani. Sau măcar avea vinerea foarte scurtă, până la un sfânt de doișpe, așa.

Ce să mai zicem, asta este țara noastră, lumea arde în flăcări, dar și noi avem de cine să râdem. Firește, în tot acest timp, babele, dacă sunt bine bugetate, se mai și piaptănă.

Preferații mei rămân totuși cei care încă mai cred că PNL e în opoziție față de PSD, fie și în interiorul cabinetului bolojalnic. 

Adevărul fiind altul – și anume: PNL rămâne cealaltă față a aceleiași nule și ar fi drăguț să ajungă în același tomberon al istoriei cu restul de resturi din FSN. 

Dar fiind vorba despre eterna valahie, nici măcar acest gest igienic minim nu va avea loc.

Acum, nu spun să fim naivi ca Platon, dragul de el, să credem în utopie și să sperăm la un rege-filozof (deși nu ar fi rău, totodată, să luăm calea Siciliei, destinația Siracuza).

Rege-filozof – nu, e clar, nici nu se poate, nici nu se dorește. Dar nici Bolojan, la bază profesor la o școală ajutătoare din județul Bihor.

Că altfel ajungi să măcelărești cultura și să îngropi educația, în timp ce agitpropul nu mai prididește cu laudatio, că așa și pe dincolo, și reformă, și de toate, ca șaorma, ehe…

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Alte știri

Benzina și motorina s-au scumpit iar, vineri, 24 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:13
Alexandru Balan este extrădat astăzi în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS este condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
Știri România 08:04
Parteneri
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul.ro
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în Champions League
Fanatik.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Monden

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 23 apr.
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 23 apr.
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
ObservatorNews.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Parteneri
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Cariera fostului adjunct al Securității din Moldova e istorie. Va fi predat!
Mediafax.ro
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”
KanalD.ro
Politic

UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Politică 23 apr.
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Politică 23 apr.
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
Fanatik.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
