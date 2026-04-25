Un rol cheie într-o strategie care schimbă direcția

Samuel Samson este consilier senior în Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, unde a fost numit în 2025. La scurt timp după ce a preluat funcția, a transmis public că Statele Unite ar trebui să își refacă alianțele din Europa, dar nu cu toate statele, ci doar cu acelea care împărtășesc aceeași viziune.

În intervențiile sale, Samson a criticat dur direcția în care se îndreaptă Europa, vorbind despre restricții privind libertatea de exprimare, migrație și limitarea libertății religioase. În opinia lui, aceste evoluții ar pune în pericol relația tradițională dintre SUA și statele europene.

Întâlniri cu lideri și partide controversate

În ultimul an, Samson a avut mai multe deplasări în Europa, unde s-a întâlnit cu politicieni și reprezentanți ai unor formațiuni controversate.

Printre acestea se numără liderul britanic Nigel Farage, dar și membri ai partidului francez Rassemblement National. Potrivit unor informații publicate de The New York Times și citate de t-online,, discuțiile au vizat inclusiv posibilitatea ca administrația Trump să o susțină public pe Marine Le Pen.

Mai mult, Samson ar fi încercat să influențeze opinii din mediul instituțional francez, susținând că Le Pen ar fi tratată nedrept în dosarele sale judiciare. Declarațiile sale au stârnit reacții dure, unii oficiali francezi vorbind chiar despre riscul unei ingerințe externe.

Critici la adresa regulilor europene privind internetul

Un alt punct sensibil în discursul lui Samson este legislația europeană privind platformele online. El s-a declarat împotriva regulilor care obligă rețelele sociale să combată dezinformarea și discursul instigator la ură.

În discuții cu organizații precum Reporteri fără Frontiere, Samson a susținut că astfel de măsuri ar limita libertatea de exprimare, o poziție apropiată de cea a unor partide conservatoare din Europa.

Dialog cu AfD și poziții apropiate de discursul lor

În Statele Unite, Samson s-a întâlnit și cu reprezentanți ai partidului german AfD, printre care Beatrix von Storch și Joachim Paul.

Discuțiile au inclus teme precum migrația și reglementarea internetului, iar oficialii americani s-ar fi arătat interesați de punctele de vedere ale acestora. În declarațiile sale publice, Samson a sugerat că AfD ar fi marginalizată în Germania, comparând situația partidului cu experiența lui Donald Trump în SUA.

Un concept controversat: „drepturile naturale”

Una dintre ideile promovate de Samson este înlocuirea accentului pe drepturile omului cu conceptul de „drepturi naturale”. Potrivit unor documente interne citate de presa americană, acesta consideră că drepturile omului sunt o construcție politică, în timp ce „drepturile naturale” ar avea o bază mai profundă, legată de credință.

El ar fi încercat chiar să schimbe numele biroului în care lucrează, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza cadrului legal stabilit de Congres.

Ascensiune rapidă și legături politice puternice

Drumul lui Samson către această poziție a fost unul rapid. Înainte de a ajunge la Departamentul de Stat, a lucrat pentru organizația „American Moment”, susținută de actualul vicepreședinte JD Vance.

După realegerea lui Donald Trump, a fost numit consilier senior, iar potrivit unor surse citate de „New York Times”, mulți diplomați americani nu auziseră de el înainte de această numire.

Samuel Samson nu este singurul implicat în această schimbare de direcție. Și alți oficiali americani au avut întâlniri similare în Europa, în încercarea de a construi relații cu grupuri care împărtășesc aceleași valori politice, ceea ce arată că administrația Trump își dorește să redefinească parteneriatele cu Europa, acordând sprijin unor curente conservatoare și criticând politicile legate de migrație, drepturi civile sau reglementarea spațiului online.

Potrivit planurilor discutate la nivel oficial, această strategie ar putea remodela relațiile dintre SUA și Europa până în 2030.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE