Ferestrele devin piesa centrală a casei

În acest an, se remarcă o schimbare semnificativă în modul în care oamenii își decorează ferestrele, iar minimalismul câștigă teren în fața soluțiilor tradiționale, potrivit revistei sârbești Blic Zena.

În loc să fie ascunse în spatele straturilor de draperii și perdele, ferestrele devin acum elemente de design esențiale, contribuind la estetica modernă a locuinței. Scopul este să se creeze un echilibru între funcționalitate și frumusețe, fără detalii inutile care să încarce spațiul.

Deși perdelele nu au dispărut complet, ele au evoluat. Acum, accentul se pune pe țesături ușoare, naturale, precum inul și bumbacul. Aceste materiale oferă spațiului o senzație de căldură și confort, permițând totodată luminii să pătrundă delicat în încăpere. Acestea sunt ideale pentru diverse stiluri de design interior, de la cel scandinav la cel modern urban.

Trenduri actuale pentru ferestre

Printre cele mai mari trenduri actuale se numără jaluzelele romane și rulourile textile, apreciate pentru simplitatea și eleganța lor. Jaluzelele romane sunt disponibile într-o varietate de texturi și culori, ceea ce le face ușor de integrat în orice decor. Rulourile, pe de altă parte, sunt perfecte pentru cei care preferă soluții minimaliste și practice.

Modelele „zi-noapte” (zebra) sunt extrem de populare datorită flexibilității lor, permițând ajustarea ușoară a luminii și intimității.

Pe lângă designul modern, soluțiile contemporane pentru ferestre pun un accent deosebit pe funcționalitate și siguranță. Rulourile sunt ușor de întreținut, durabile și se pot monta direct pe rama ferestrei, economisind astfel spațiu. În plus, modelele fără sfori atârnătoare sunt ideale pentru familiile cu copii, reducând riscul de accidente domestice.

Fără perdele: o tendință în creștere

Pentru cei care își doresc o estetică complet modernă, eliminarea completă a perdelelor este o alegere tot mai populară. Soluții precum sticla mată, foliile decorative sau sticla inteligentă, care se întunecă printr-o simplă apăsare de buton, sunt din ce în ce mai accesibile.

În plus, separatoarele verzi din plante nu doar că oferă intimitate, dar și aduc un colț de natură în interiorul casei.

