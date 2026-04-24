Dare de seamă despre un „cetățean mai presus de orice bănuială”

În primul rând, vorbim despre președintele României, ales (în 2025) cu votul a milioane de cetățeni. În al doilea rând, domnia sa a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică (în anii 1987 și 1988), cu punctaj maxim – https://nicusordan.ro/biografie/.

În al treilea rând, președintele nostru a studiat matematica la École Normale Supérieure din Paris. Și-a făcut studiile doctorale la Université Sorbonne Paris Nord, pe care le-a absolvit în 1998.

În 1998, după propriile-i declarații, Nicușor Dan s-a întors în țară, „convins că în România e mai multă nevoie de mine”. (link aici)

Dar ce a făcut în România? S-a angajat la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” (IMAR), unul dintre institutele de cercetare ale Academiei Române.

Și aici începe povestea noastră.

Cât a lucrat aici? Peste ani 18 – conform declarațiilor președintelui, vezi captura de mai jos.

Captura 1. Print screen din CV-ul președintelui Nicusor Dan – link aici.

Dar cu ce se ocupă un angajat la un institut de cercetare, se vor întreba unii retoric. Simplu, se ocupă cu cercetarea. Adică trebuie să studieze, să cerceteze și să-și publice disemineze cercetările – articole, cărți, participare la conferințe etc.

Știm foarte bine, un agricultor se ocupă cu agricultura, un profesor din sistemul preuniversitar le predă elevilor, unul din universitar, la fel, dar, suplimentar, are și o activitate cercetare.

În cazul președintelui Nicușor Dan, fiind la un institut de cercetare, activitățile de predare, coordonare de licențe cu studenții etc., toate acestea nu-i intrau în atribuții, pentru că nu există aceste activități într-un institut de cercetare de oriunde, inclusiv cele din subordinea Academiei Române.

Din fericire, în era tehnologiei, producția științifică a unui cercetător poate fi accesată și de un cetățean obișnuit care are un telefon, o tabletă și acces la internet.

Sunt mai multe platforme care contabilizează această producție academică de cercetare – vezi platformele Google Scholar, Scopus și Web of Science (WoS).

În limbaj popular, cu o comparație din fotbal, Web of Science este Liga Campionilor cercetării: nu ești în WoS, nu exiști la nivel mare.

Haideți să vedem ce a produs președintele nostru în cei 18 ani cât a fost angajat al Institutului de Matematică.

Pe Web of Science nu există = 0, motorul de căutare nu răspunde în nici un fel. E mort.

Captura 2. Profilul Web of Science la căutarea „Dan Nicusor”

Avansăm la Scopus – un alt motor academic de căutare. Aici președintele nostru prinde un pic de viață științifică, adică pâlpâie – două articole și cinci citări. Pentru cei 18 ani lucrați la Academia Română însă este tot un fel de zero – vezi captura de mai jos.

Captura 3. Nicușor Dan – profil Scopus.

Despre Google Scholar putem spune ceva? Desigur, același profil sfrijit, rezultate non-importante, adică linia de tendință este tot spre zero.

Captura 4. Nicușor Dan – rezultate pe Google Scholar (un profil de cercetător al președintelui nu există)

Dar poate că un avocat al diavolului va spune că asta-i norma, că așa stau lucrurile prin institutele de cercetare și că așa-i viața pe la noi. Nu este așa, întrebați pe orice om onest care lucrează într-un institut de cercetare sau într-o universitate importantă de la noi sau de aiurea. Sunt doctoranzi, care nici măcar nu sunt angajați, încă studiază, care au publicat, și publică mai multe articole decât președintele nostru în 18 ani.

Dar haideți să-l comparăm pe Nicușor Dan cu un fost coleg de-al domniei sale, angajat și domnia sa la Institutul de Matematică de la București, la rândul său o fostă mare speranță a matematicii de la noi – doctorat la MIT – Massachusetts Institute of Technology, una dintre cele mai mari universități din lume.

Este vorba de Sergiu Moroianu, tot un matematician, profesor la Universitatea din București și angajat la Institutul de Matematică – din 2013.

Diferența dintre cei doi este uriașă, de fapt nici nu se poate face o comparație – ceva ce tinde spre 0, activitatea academică a lui Nicușor Dan, nu se poate compara cu ceva viu, funcțional, performant – vezi capturile de mai jos.

Captură 5. Sergiu Moroianu – profilul academic Scopus

Captură 6. Sergiu Moroianu – profilul academic Web of Science

Nu trebuie să o lungim. Președintele Nicușor Dan a lucrat 18 ani la Academia Română – Institutul de Matematică, iar în tot acest timp a făcut umbră de pomană pe pământul cercetării, activitatea din acei ani ai domniei sale. A ouat academic o mărgică. Practic Nicușor Dan a luat 18 ani salariu, lună de lună, an de an, ca să nu facă (mai) nimic.

Transpus în limbaj popular, asta sună cam așa: un agricultor de rând, angajat de un viticultor să-i culeagă strugurii și să-i muncească 18 ani plantația de viță-de-vie, ar culege câțiva zeci de saci de struguri, o activitate de câteva luni, dar ar încasa banii timp de 18 ani.

Ceea ce în lumea oamenilor simpli nu se poate, este dincolo de imaginație, iată că se poate în lumea rarefiată de la vârf. Și dacă toate acestea trebuie să poarte un nume, le putem numi simplu – Impostură și/sau Sinecură.

Este tristă țara aceea plină de umor, în care până și un medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică are un trecut profesional de impostor (academic).

