Cum îți îmbunătățești calitatea somnului

În medie, o persoană își petrece aproximativ o treime din viață dormind. Având în vedere riscurile asociate unei poziții incorecte în timpul odihnei, care pot merge până la probleme serioase ale gâtului și coloanei vertebrale, acest subiect nu ar trebui ignorat. În același timp, dacă ți s-a întâmplat vreodată să te trezești dimineața fără să te simți cu adevărat odihnit, ar fi util să încerci să-ți optimizezi somnul, starea de sănătate și dispoziția prin adoptarea unor reguli simple de igienă a somnului. Este indicat să reduci consumul excesiv de cofeină după-amiaza sau seara, să faci mișcare în mod regulat și să îți creezi un ritual de seară dedicat relaxării.

De asemenea, specialiștii în somnologie recomandă evitarea meselor copioase și a consumului de alcool înainte de culcare, precum și utilizarea dispozitivelor cu ecran cu cel puțin o oră înainte de culcare, pentru a permite organismului să se pregătească pentru odihna nocturnă, potrivit CDC. În acest context, modul în care dormi, mai exact poziția pe care o ai în timpul somnului, are o importanță mai mare decât ți-ai putea închipui. Problemele legate de somn pot influența negativ starea generală de sănătate, iar lipsa odihnei de calitate poate deveni o problemă cronică. Este important de reținut că nu trebuie să îți schimbi poziția de somn dacă aceasta nu îți creează disconfort. Totuși, în cazul în care apar dureri sau afecțiuni, ajustarea poziției, chiar și temporar, poate fi benefică. Nu în ultimul rând, este important să te culci și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi.

Importanța somnului pentru organism

Somnul este un proces fiziologic complex și fundamental, care are un rol esențial în menținerea sănătății și a echilibrului general pe parcursul vieții. Este o nevoie vitală, fără de care organismul nu ar putea funcționa normal. Starea noastră din timpul zilei este puternic influențată de calitatea somnului din timpul nopții. În timpul somnului, în corpul nostru au loc procese esențiale pentru buna funcționare a creierului și pentru menținerea sănătății fizice. În același timp, somnul influențează capacitatea de a gândi clar, de a reacționa prompt, de a lucra eficient, de a învăța și de a interacționa armonios cu cei din jurul nostru, aflăm de pe site-ul NHLBI.

În cazul copiilor și al adolescenților, somnul contribuie în mod direct la creștere și dezvoltare. Pe de altă parte, lipsa somnului sau un somn de slabă calitate pot afecta funcționarea optimă a organismului, capacitatea de adaptare la schimbări, gestionarea emoțiilor și luarea deciziilor. Deficitul de somn poate genera, totodată, stări de iritabilitate, impulsivitate sau nervozitate, dar și schimbări semnificative la nivelul dispoziției și chiar al funcțiilor cerebrale.

Opinia specialiștilor despre pozițiile de dormit

Există numeroase discuții între experții somnologi în ceea ce privește poziția ideală pentru dormit. Unii consideră că poziția ghemuită este cea mai confortabilă, în timp ce alții susțin că dormitul pe spate oferă un somn mai profund și mai relaxant. Dacă obișnuiești să dormi pe spate, există șanse mai mari să îți menții coloana vertebrală într-o poziție corectă, această poziție asigurând un somn liniștit și odihnitor.

Totodată, dormitul pe o parte poate favoriza apariția prematură a ridurilor. Mulți oameni aleg poziția fetală, însă medicii atrag atenția că aceasta poate provoca dureri la nivelul gâtului, spatelui și a zonei lombare. O altă teorie sugerează că dormitul pe burtă nu este o alegere potrivită, întrucât poate îngreuna respirația și poate duce la un disconfort lombar. Totuși, această poziție poate fi utilă pentru persoanele care sforăie. Sunt câteva aspecte legate de poziția corpului în timpul somnului. Astfel, poziția de dormit poate varia în funcție de vârstă, sex sau starea de sănătate.

Bebelușii și copiii mici adoptă frecvent poziția fetală, cu genunchii îndoiți și brațele apropiate de corp. În același timp, tinerii preferă, în general, să doarmă pe o parte, în timp ce persoanele în vârstă aleg mai des poziția pe spate. Indiferent de vârstă, femeile tind să doarmă mai mult pe o parte, iar bărbații preferă mai mult poziția pe spate. În schimb, persoanele care suferă de dureri de spate sau de gât optează de obicei să doarmă pe o parte sau pe spate, iar cei care suferă de apnee în somn sunt mai predispuși să doarmă pe spate.

De ce ne unii oameni dorm cu un picior scos de sub pătură

Ai putea crede că a dormi cu un picior scos de sub pătură este doar un truc simplu pentru un somn mai liniștit și mai odihnitor, însă există explicații științifice care arată cum îi poate ajuta acest gest banal pe oamenii care dorm în acest fel.

Își reglează temperatura corpului

Mulți dintre cei care dorm cu un picior scos de sub pătură susțin că acest obicei îi ajută să-și regleze temperatura corporală în timpul somnului. Este un echilibru ideal între căldura oferită de pătură în zona trunchiului și senzația răcoroasă de la nivelul picioarelor. În cazuri extreme, reglarea temperaturii corpului începe adesea la nivelul mâinilor și al picioarelor, așa că nu este surprinzător faptul că unii oameni aleg să le lase în afara pilotei pentru a dormi mai confortabil. De altfel, acesta este și motivul pentru care specialiștii recomandă un duș sau o baie caldă înainte de culcare deoarece, după ce ieși din apă, corpul se răcește și ajunge la temperatura optimă pentru somn.

Se simt mai puțin constrânși

Uneori, dacă plapuma este prea grea sau dacă ești prea stimulat în momentul în care încerci să adormi, singura soluție este să scoți un picior de sub pătură. Chiar dacă nu elimină complet senzația de constrângere, acest gest reduce supraîncărcarea senzorială care îngreunează adormirea. Prin eliminarea acestor senzații suplimentare, mintea se liniștește, iar corpul se relaxează, facilitând trecerea către un somn odihnitor.

Obicei din copilărie

Deși multe aspecte ale somnului se schimbă odată cu vârsta – cum ar fi durata necesară pentru odihnă sau nivelul de energie după trezire – unele obiceiuri rămân neschimbate, potrivit unui studiu publicat în „Journal of Psychosomatic Research”, citat de yourtango.com. Dormitul cu pătura preferată, cu mâna sub pernă sau cu un picior scos de sub pătură sunt exemple de obiceiuri din copilărie care persistă și la maturitate. Acestea ne conferă un anumit confort și ajută la reducerea stresului, chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru.

Compromis între parteneri

Dacă unul dintre parteneri preferă o plapumă mai groasă sau ocupă mai mult spațiu în pat, obiceiul de a scoate un picior de sub pătură poate fi un compromis. În acest fel, își poate regla temperatura fără să-i afecteze confortul celuilalt. Totodată, acest gest poate oferi mai mult spațiu de mișcare când dormi alături de un partener care ocupă mult loc în pat. Este, practic, o soluție de echilibru pentru confortul ambilor parteneri. Totuși, prea multe compromisuri pot afecta atât relația, cât și calitatea somnului. Dacă te trezești constant obosit și iritat, este posibil ca odihna ta să nu fie optimă.

Sindromul picioarelor neliniștite

Persoanele care suferă de sindromul picioarelor neliniștite (RLS) întâmpină dificultăți în a adormi, deoarece simt nevoia constantă de a-și mișca picioarele. Aceasta este o reacție neurologică greu de controlat, care duce la mișcări frecvente în timpul nopții. Desigur, la un nivel mai puțin sever și diagnosticat, stresul sau gândurile intense pot genera o stare similară de neliniște. În aceste situații, scoaterea unui picior de sub pătură poate crea un echilibru între confort și libertate de mișcare.

Semnal pentru somn

Rutinele de seară, cum ar fi stingerea luminilor sau îmbrăcarea pijamalelor, sunt asociate de creier cu momentul de culcare. Același lucru se poate întâmpla și cu obiceiul de a scoate un picior de sub pătură. Poți sta în pat citind sau discutând cu partenerul, dar în momentul în care te întinzi complet și scoți un picior de sub pătură, creierul recunoaște semnalul și te pregătește pentru somn.

Este o ciudățenie personală

Unele obiceiuri aparent ciudate nu au neapărat o explicație profundă. Persoanele care dorm cu un picior în afara păturii pot face acest lucru pur și simplu fără să aibă un factor subconștient. La fel cum unii oameni au un anumit mod de a zâmbi sau de a râde, acest tip de comportament poate fi doar o ciudățenie individuală.

O formă de micro-libertate

Chiar dacă pare o interpretare exagerată, multe dintre obiceiurile noastre zilnice au rădăcini mai profunde. Pentru unii, scoaterea unui picior de sub pătură poate simboliza o formă de libertate. Acest gest poate reduce senzația de constrângere fizică și poate oferi un sentiment subtil de libertate, atât la nivel fizic, cât și emoțional. Nu este neapărat necesar să analizezi aceste detalii, dar conștientizarea lor poate contribui la o mai bună înțelegere de sine.

Sunt persoane care resimt mai intens căldura

Chiar dacă nu încearcă în mod conștient să se răcorească, persoanele care au tendința de a se încălzi în timpul somnului scot un picior de sub pătură pentru a-și regla temperatura. Deși pare un detaliu minor, temperatura corpului și mediul termic influențează semnificativ calitatea și durata somnului. În acest sens, organismul își ajustează automat condițiile pentru un somn mai bun.

O teamă subconștientă din copilărie

Unele persoane care dorm cu un picior scos de sub pătură s-ar putea confrunta cu o teamă subconștientă rămasă din copilărie, legată de monștrii de sub pat. Acest comportament poate reprezenta un compromis între dorința de confort și nevoia de siguranță. Poate părea amuzant, dar pentru unii este o modalitate de a se simți protejați.

Se mișcă mult în timpul somnului

Cei care nu pot adormi fără să scoată un picior de sub pătură se mișcă mult în timpul somnului. Se întorc frecvent de pe-o parte pe alta și își schimbă poziția, ceea ce face probabilă adoptarea acestei posturi. Totuși, mișcările excesive pot afecta calitatea somnului și pot indica o problemă mai serioasă. Dacă te trezești frecvent obosit și observi astfel de obiceiuri, ar fi bine să le acorzi atenție.