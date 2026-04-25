Drona rusească, prăbușită la Galați, „cu o posibilă încărcătură explozivă”, va fi mutată și distrusă: „Alertă Extremă”

Fragmentele dronei, ridicate de echipe speciale MApN, MAI și SRI

Fragmentele dronei căzute în zona Galați, în apropierea de Bariera Traian, vor fi ridicate și transportate într-o zonă sigură, unde vor fi distruse controlat, au anunțat autoritățile.

O echipă formată din specialiști ai Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații acționează la fața locului.

„Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranța cetățenilor, zona este în curs de evacuare temporară.”

Autoritățile au mai transmis că: „Echipele de specialiști vor prelua și transporta fragmentele de dronă într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiții controlate, conform procedurilor legale.”

Evacuare în zonă și măsuri de siguranță

În urma riscului identificat, autoritățile au dispus evacuarea locuitorilor din perimetrul afectat din Galați, pe o rază de 200 de metri.

217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată, au transmis reprezentații DSU, potrivit unui comunicat de presă.

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că măsura este preventivă: „având în vedere incidentul din această dimineață (…) s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 de metri.”

RO-ALERT: „Alertă Extremă”

Locuitorii din zonă au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT. Mesajul transmis de autorități a fost:

„Alertă Extremă: Pentru ridicarea in conditii de siguranta a fragmentelor de drona cazute in Galati-Bariera Traian,cu posibila încarcatura exploziva,s-a dispus evacuarea temporara a cetatenilor din zona,pe o raza de 200m. Evitati zona! Respectati recomandarile dispuse de autoritati!”

MApN a condamnat incidentul, precizând că astfel de situații reprezintă un risc de securitate regională.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, se arată în comunicatul instituției.

Rusia a lansat unul din cele mai intense atacuri asupra Ucrainei în dimineaţa zilei de sâmbătă,25 aprilie 2026, folosind drone de atac, rachete de croazieră şi rachete balistice.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE