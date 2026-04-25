Giorgio Barone, bucătarul care a lucrat cu Cristiano Ronaldo între ianuarie 2020 și 2022, a dezvăluit detalii despre dieta strictă a superstarului portughez. CR7 evită complet zahărul, produsele lactate de origine animală și alimentele pe bază de făină.

Barone a explicat că micul dejun al fotbalistului constă în avocado, ouă și cafea, fără zahăr.

Prânzul include carne de pui sau pește, întotdeauna însoțite de legume.

Dacă are nevoie de carbohidrați, îi ia din legume, nu din paste sau pâine. Seara mănâncă preparate ușoare, de obicei pește sau carne, tot cu legume. Lapte? Niciodată.

Barone consideră că consumul de lapte de origine animală între 30 și 60 de ani este o greșeală. Chef-ul a subliniat importanța unei diete echilibrate pentru performanțe sportive, comparând corpul uman cu un motor de mașină.

„Rezultatele sunt 60% dietă și 40% antrenament. Chiar dacă ai cea mai bună mașină din lume, dacă folosești combustibil nepotrivit, vei întâmpina probleme”, e explicat acesta.

Cristiano Ronaldo, care a împlinit 41 de ani, continuă să impresioneze prin forma sa fizică. În noiembrie 2025, s-a raportat că vârsta sa biologică este de doar 28 de ani, cu 13 ani mai mică decât vârsta sa cronologică.

