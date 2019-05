Ce i-a făcut Liviu Vârciu lui Nea Marin. „O săptămână n-am vorbit. Turba”

Nea Marin și Liviu Vârciu au o relație foarte strânsă, însă cunoscutul coregraf a mărturisit că au existat și momente când Liviu Vârciu la supărat foarte tare. Nea Marin a dezvăluit că nu a vorbit cu Liviu Vârciu timp de o săptămână după ce acesta i-a pus o solniță cu sare într-un pahar de vin.

„Mi-a pus o solniţă de asta mică de sare într-un pahar de vin. Îmi era sete, am luat paharul şi când am pus în gură… îţi dai seama. Am simţit sarea, am aruncat paharul.

„Din clipa asta, dacă faci glume de prost gust, nu mai ai ce vorbi cu mine”. O săptămână n-am vorbit… Turba.

Şi la un moment dat, mă uitam prin el. N-am fost atent, cu mâinile pe lângă mine, m-a luat şi m-a pupat pe gură”, a povestit nea Marin la emisiunea „Răi da’ Buni”.

