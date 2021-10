O seară liniștită s-a transformat în una de coșmar pentru Dana Rogoz. Actrița a povestit că în timpul nopții, când încerca să-și adoarmă fiica, micuța a lovit-o fără să vrea cu capul în nas. Durerea a fost atât de mare pentru vedetă, încât a început să țipe, iar soțul ei s-a îngrijorat când a auzit-o.

De dimineață, Dana Rogoz a povestit prin ce a trecut noaptea trecută și încă simte durerea și acum. Lovitura a fost atât de puternică încât nasul vedetei s-a umflat imediat.

„Uitați-vă bine la nasul meu! Așa arăta înainte să-mi dea Lia azi-noapte un cap în el. ??? Acum râd, dar nu vreți să știți ce dureros a fost. Încă e puțin umflat și sper să nu îmi rămână strâmb. Să nu credeți după că am avut vreo intervenție. Nope, doar o mișcare sigură și în forță a capului ei spre nasul meu, făcută pe întuneric, în pat, în timp ce speram că o voi adormi curând”, le-a povestit Dana Rogoz fanilor săi.

Radu, soțul actriței, s-a speriat foarte tare atunci când a auzit-o pe aceasta că țipă. El s-a ridicat din pat, a aprins lumina și a mers imediat să o ajute pe mama copiilor lui.

„A pârâit!!! Am urlat atât de tare, încât Radu a sărit din pat, a aprins lumina și era gata-gata să-mi pună nasul la loc ? Doamne, mă doare și când râd acum”, a mai spus ea.

Dana Rogoz nu mai vrea al treilea copil

Cei doi au împreună un băiat în vârstă de 7 ani și jumătate, pe Vlad, dar și o fetiță în vârstă de un an și patru luni, pe Lia. Dana Rogoz a spus însă că ea nu se gândește să îl facă și pe al treilea. „L-am lăsat pe Radu de gardă, ca să zic așa. Primesc foarte multă energie de la copii, deci nu pot să mă plâng de asta. Deci la noi e discuția așa… eu sunt mamă de doi, el e tată de trei. Eu sunt mamă de doi și punct. Eu am pus punct. Oricum cei doi copii au venit la noi planificați. Nu am lăsat așa lucrurile să se întâmple, sigur, un copil e o bucurie și așa, dar acum nu aș planifica al treilea copil și nu înțeleg. Când aveam doar primul copil mă întrebau de al doilea. Acum nu îmi vine să cred că există și întrebarea al treilea”, a declarat Dana Rogoz în urmă cu câteva zile.

