Radu Ștefan Bănică a obținut o notă foarte bună la examenul de licență. Fiul actorului a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și se pregătește acum pentru a-și continua studiile la nivel de master.

„Am învățat și mă bucur că am terminat facultatea pe o notă pozitivă, adică 9,20, dar pentru mine nu a contat nota, cât a contat cu ce am rămas. Și acum mă pregătesc pentru masterat în Actorie. Sunt 10 locuri pe țară, deci concurența e mare. Admiterea e în septembrie și sunt mai multe probe: monolog, moment artistic, cred că este și ceva de scris, încă nu știu, nu s-au afișat”, a declarat Radu Ștefan pentru playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Deși provine dintr-o familie cu nume celebre, Radu Ștefan Bănică a reușit să iasă în față pe propriile puteri, fără să se folosească de celebritatea tatălui sau a bunicului său. Tânărul actor a mărturisit că părinții săi au fost foarte mândri de rezultatele pe care le-a obținut la licență.

Recomandări În așteptarea Planului Național pentru Cancer, amânat de Rafila: „Timpul are altă dimensiune pentru acești pacienți. Sunt multă disperare și umilință de îndurat”

„Aș fi putut să aprofundez și mai mult materia, au fost multe la mijloc. (…) Încă nu am primit diploma, o primesc peste un an de zile. A fost mândru și el și mama. Azi e ziua mamei mele.”

Ștefan Bănică jr și Camelia Constantinescu au venit cu câteva sfaturi pentru fiul lor, iar Radu promite că va ține cont de ele.

„Tata mi-a spus să nu fiu o formă fără conținut și să fiu asumat. Mama mi-a zis să rămân cu picioarele pe pământ.”

Radu Ștefan Bănică lansează prima melodie

În emisiunea lui Cătălin Măruță, el a făcut și un anunț despre cariera lui în muzică. Pe 26 iulie apare viitoarea lui piesă, la care a filmat și videoclip: „A trecut de filtrul tatălui! Da! I-a plăcut! E prima mea piesă asumată ca artist! (…) O lansez pe 26 iulie și se numește Tu. Am compus-o eu cu niște oameni supertalentați, Andrei Bănuță, Sârbu Damiana și Andi Horjea. Am filmat și videoclip. Este un pic de dragoste, dar nu are cum să nu te scoată la dans. Ăsta a fost tot conceputul piesei, să fie ritm!”, a spus el.

„Tata spune că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor”

Radu Ștefan Bănică are 21 de ani și e actor, cântăreț, dar și tânăr antreprenor. Prima dată, el a fost cunoscut publicului larg drept băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr, dar și nepotul celebrului actor Ștefan Bănică. Acum, tânărul are parte de adevărate reușite la teatru, calcă pe urmele tatălui și ale bunicului său.

Recomandări Recentul raport al Institutului Elie Wiesel: crește promovarea de narațiuni și teorii ale conspirației antisemite, de la Lavric la Gușă și Călin Georgescu

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea.

Am făcut pian 10 ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

Playtech.ro Kate, moment jenant în public! A fost umilită de faţă cu toţi, imaginile au apărut pe internet

Viva.ro Vulpița, părăsită de soțul ei după ce a devenit mamă a treia oară! Unde a ajuns să locuiască acum Veronica Stegaru

PUBLICITATE Cel mai important criteriu în achiziția mâncării, pentru români

FANATIK.RO Ce s-a ales de Tania Budi, una dintre cele mai frumoase femei din România. Ce face acum

Știrileprotv.ro Gigi Becali, ofertă de 10 milioane de euro pentru CSA Steaua. „Bag banii în contul lor într-o oră”

Observatornews.ro HoReCA, în pragul revoltei: Creşterea TVA va atrage falimente. Cât va ajunge să coste o masă în oraş, pentru o familie

Orangesport.ro "Minciună". Ce apare scris pe o foaie picată din dosarul aruncat de Gigi Becali! S-a aplecat apoi să adune: "Dacă le strânge Vali, o să ziceţi 'servitorul'"

Unica.ro Cillian Murphy, transformare extremă pentru filmul 'Oppenheimer: 'Mânca o migdală pe zi'