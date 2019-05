Ce se întâmplă cu Diana Belbiță după Ferma. „Nu o să mai stau mult în țară. Am semnat un contract profesional foarte important pentru cariera mea”

Diana Belbiță a părăsit emisiunea Ferma, de la Pro TV, în urma duelului cu Marius Crăciun, cel cu care are o relație extrem de apropiată. După eliminarea din competiție, Diana Belbiță, în vârstă de 22 de ani, a fost invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, unde a făcut numeroase declarații.

Ea a vorbit despre planurile de viitor, explicând că umrează să plece în Canada, acolo unde a semnat un contract foarte important pentru ea.

„Nu o să mai stau în țară pentru că voi pleca în Canada. O să stau vreo câteva luni, pentru antrenamente. Am semnat un contract profesional foarte important pentru mine, pentru cariera mea. Nu plec până se termină competiția…O să mă întorc, nu e ca și cum aș rămâne definitiv acolo, cel puțin nu deocamdată”, a spus Diana Belbiță.

Despre experiența de la emisiunea Ferma, Diana Belbiță a spus:

„Experiența Ferma a fost mai grea decât mă așteptam, pentru că nu-mi place frigul. Ne-am trezit cu -17 grade afară și trebuia să muncim în fermă… Mă așteptam că o să ajungem în arenă. Nu regret că m-a eliminat Marius. A fost un duel greu, cu un om pe care îl îndrăgesc…

…Eu când am avut ceva de spus am spus. Sunt multe lucruri care nu se văd la TV. Noi munceam foarte mult, dormeam doar câteva ore, iar a două zi aveam de lucru în fermă. Au fost oameni în care am avut încredere doar pentru că aveam un scop comun”.

