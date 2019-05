Diana Belbiță a fost eliminată de la Ferma. Scoasă din concurs de Marius Crăciun

În ediția de marți, 21 mai 2019, a emisiunii Ferma, Diana Belbiță și cel care i-a cucerit inima la show, Marius Crăciun, au ajuns la duel pentru postul de fermier-șef. Duelul a fost cu eliminare, astfel că cea care a părăsit competiția a fost Diana Belbiță.

„În prima zi când am ajuns în Fermă am fost foarte tensionați. Cel mai dor mi-a fost de viața mea sportiv și de antrenori. Îmi pare rău că am părăsit ferma. Am fost luată prin surprindere. Sunt mândră de Marius”, a declarat Diana Belbiță.

„Nici nu simt că este o victorie, nu pot să mă bucur știind că din cauza mea ea pleacă acasă”, a spus Marius Crăciun.

Citește și:

Recomandările culturale ale săptămânii. De la povestirile lui Buzzati, în care se stă în trafic ca în București, la podcastul despre relațiile de cuplu

Citește mai multe despre diana belbita, eliminare și ferma pe Libertatea.