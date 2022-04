Ce se întâmplă cu Mihai Mitoșeru la aproape 3 ani de la divorțul de Noemi. „Am multe regrete. Aș schimba multe”

„Am avut un divorț cum nu se poate mai civilizat, nu am ieșit să ne plângem, nu ne-am certat, nu ne-am afișat cu alte persoane. În momentul în care am divorțat la notar ne-am luat în brațe și ne-am sărutat.

Nu cred că există prietenie după divorț. Noi încercăm, dar atât timp cât există sentimente care nu au dispărut după 14 ani de relație, nu cred că ele pot fi transformate în prietenie.

Am mai vorbit în perioada asta, dar parcă este și mai greu pentru amândoi. Între noi a fost dragoste adevărată”, a povestit Mihai Mitoșeru pentru Ego.ro.

Până acum, Mihai Mitoșeru nu a reușit să își refacă viața alături de altcineva, pentru că i-a fost greu să se gândească la asta.

„Acum sunt destul de pesimist. În primul rând, îmi este greu să mă gândesc la dragoste acum, este adevărat că timpul rezolvă multe. În acest moment îmi este greu să cred că o să se întâmple. M-am maturizat și vreau mult mai mult de la viață, de la o relație, de la omul cu care aș trăi, de la mine.

Cu mine m-am mai împăcat, am înțeles ce și cât am greșit în relație, am învățat și sper să nu repet acele greșeli. Îmi este greu să o mai iau de la început, mă învățasem cu omul de lângă mine. Am cunoscut niște fete care nu au fost cum aș fi vrut eu, încă nu am găsit femeia care să fie așa cum doresc eu să fie.

Am multe regrete. Aș schimba multe. În viața personală n-aș mai face greșelile pe care le-am făcut. Profesional aș fi dorit să am mai mult curaj și încredere în mine”, a mai spus Mihai pentru sursa citată.

