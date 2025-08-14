Cu puțin timp înainte de a se difuza emisiunea „Insula Iubirii” pe post, am stat de vorbă cu ispita Cătălin Brînză, care ne-a oferit câteva impresii despre ce a însemnat această experiență pentru el. Asumat, bărbatul a declarat că nu a acceptat participarea la acest reality-show pentru a se juca cu sentimentele concurentelor, ci a vrut să își trăiască propria poveste. „În primul rând și ispitele sunt oameni, și ispitele au un suflet și o inimă. Nu suntem roboți. Cu siguranță pot vorbi în numele tuturor, că am fost acolo să ne redescoperim și să facem parte din această magie cu sufletul, în primul rând, și apoi cu apariția noastră ca și ispite. Suntem oameni”, a declarat Cătălin Brînză pentru Libertatea, completând că atât el, cât și colegii lui au venit în acest sezon pentru a-și găsi jumătatea. „Suntem open minded, cu siguranță am fost deschiși în caz de ne găsim jumătatea, de ce nu? Să facem primul pas în viitor și în drumul nostru spre viață. Cu siguranță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Poate că apropierea dintre el și Maria Avram se datorează și faptului că ambii lucrează în Londra și par să aibă pasiuni comune. De aceea, nu mare ne-ar fi mirarea ca cei doi să păstreze în continuare relația, mai ales că după terminarea filmărilor Cătălin Brînză ne-a declarat că a rămas fascinat de experiență. „Am fost foarte surprins plăcut din toate punctele de vedere. Eu am crezut că mă duc pregătit în acest reality-show, dar ajungând acolo, deconectându-mă de la tot ce se întâmplă în jurul meu, tehnologie, cunoscând oameni noi, prieteni noi, eram ca un nou născut pe insulă. Am fost foarte plăcut surprins și pot să spun că nepregătit”, a completat ispita.

Ispita Cătălin Brînză a creat conexiuni cu oamenii de la „Insula Iubirii”

Chiar el declară că a rămas în relații bune cu toată lumea. Nu a putut să ofere prea multe detalii din cauza contractului de confidențialitate pe care îl are semnat cu Antena 1. „Cu siguranță am rămas prieteni cu oamenii care se aliniază cu același stil de viață, comportament și caracter. Nu pot da mai multe detalii, dar referitor la ispite, colegii mei atât fete cât și băieți, am creat niște conexiuni foarte puternice de prietenie, cu o energie foarte pozitivă și îmi doresc din tot sufletul să menținem acest vibe pe viitor. Eu sunt o persoană care nu își face planuri dinainte, iau totul exact așa cum vine, primesc cu mare drag, cu brațele deschise, atât iubire, cât și hate. Toate fac parte din acest reality-show și cu siguranță voi fi acolo pregăti sau nepregătit, voi fi prezent”, a mai completat Cătălin Brînză pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE