Cel mai trist moment pentru Alin Gălățescu la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu. „Cele mai întunecate imagini… Ultimul pumn de țărână”

Alin Gălățescu s-a numărat printre vedetele care au mers să-l conducă pe ultimul drum pe designerul Răzvan Ciobanu. Pe contul său de socializare, stilistul a publicat două imagini de la mormântul lui Răzvan Ciobanu, făcute chiar în ziua în care acesta a fost înmormântat.

„Cele mai întunecate imagini, in momente de atat de mare tristete, ever.

Ultimul cortegiu… alături de vechii și specialii mei prieteni Oana Roman și Cătălin Botezatu… Ultimul pumn de țărână – la propriu și atât de tragic, într-un spațiu de ciment și praf, în jurul criptei… cu sunetul trist al izbirii de lemn… coborât atât de adânc și de departe – dar rămas atât de profund gravat în sufletul și memoria noastră. Rămas bun, RĂZVAN CIOBANU. RIP! :(„, a scris Alin Gălățescu în mediul online.

Invitat la „OK! TV ONLINE” alături de Adina Buzatu, stilistul Alin Gălățescu a făcut declarații despre Răzvan Ciobanu, afirmând că acesta a fost dintotdeauna o persoană care și-a asumat tot ceea ce a făcut.



„A venit la voi să vă vândă drog? Nu. Atunci, stop, povestea s-a terminat! Răzvan, spre deosebire de alţii, era asumat. El spunea că, dacă îi e bine, merge la emisiuni şi le spune, dar merge şi dacă îi e rău. El era un vizionar, un căutător, era creativ. Era fără frică în sensul creativ. Şi întotdeauna asumat. Uneori sunt şi chestii ciudate. Că niciun dependent nu s-ar fi dopat cu cinci substanţe diferite. Dacă eşti pasionat de ceva, nu te bagi pe cinci simultan. Sunt foarte multe dileme. Dar drama a fost a lui. Să se închidă controversele şi să se aştepte un rezultat oficial al anchetei”, a spus Alin Gălăţescu.

Adina Buzatu a completat:

„Ce sens îşi are ura? Ce sens îşi are răutatea? A spus că e gay de la început, şi-a asumat. A luat nişte substanţe, a spus că are o problemă, şi-a asumat. Era un suflet chinuit, era ca o boală. Răzvan a fost un om minunat. Am devenit foarte buni prieteni. El era un om foarte cald şi profund şi asuma tot”.

