Cele mai bune 11 seriale de urmărit în noiembrie. De la drame captivante la comedii savuroase

1)The Day of the Jackal

Distribuția este atracția principală în acest thriller de acțiune, cu Eddie Redmayne în rolul unui asasin plătit, cunoscut sub numele de cod Jackal. Personajul a apărut prima dată în romanul lui Frederick Forsyth din 1971, care a devenit un film în 1973 cu Edward Fox, dar povestea a fost actualizată pentru prezent.

Acum, Lashana Lynch joacă rolul Biancăi, un agent MI6 hotărât să-l prindă pe Jackal. Acesta își schimbă înfățișarea cu diverse deghizări, evitând-o pe măsură ce ea îl urmărește prin Europa în mijlocul exploziilor și schimburilor de focuri.

Redmayne este cunoscut pentru roluri mai simpatice, precum Stephen Hawking în The Theory of Everything, dar a spus că interpretarea acestui personaj negativ a fost parte din atracția seriei. ,,Au o busolă morală foarte complexă și fac lucruri îngrozitoare, dar sunt, de asemenea, extraordinar de talentați”, a spus Redmayne despre Jackal și Bianca.

The Day of the Jackal are premiera pe 7 noiembrie pe Sky Atlantic și NOW în Marea Britanie și pe 14 noiembrie pe Peacock în SUA.

FOTO: The Day of the Jackal(Eddie Redmayne)

Sursă: Profimedia

2)Bad Sisters

Acest serial despre surori și crimă în Dublin a câștigat premiul BAFTA 2023 pentru cel mai bun serial dramatic, dar este și o comedie neagră delicioasă.

În acest al doilea sezon, cele cinci surori Garvey nu pot evita consecințele trecutului, când Grace (Anne-Marie Duff) și-a ucis soțul abuziv, iar surorile ei au ajutat-o să acopere crima. Acum, Grace se căsătorește cu o nouă iubire, interpretată de Owen McDonnell, soțul Sandrei Oh din Killing Eve. Sharon Horgan, care a creat și Bad Sisters, joacă rolul Evei, responsabila familiei, iar Eve Hewson este Becka, mezina familiei.

Sarah Green interpretează rolul lui Bibi, iar Eva Birthistle este Ursula, o asistentă medicală al cărei talent este util pentru că oamenii din jurul familiei au deseori nevoie de ajutor medical. Două noi adăugiri excelente ale distribuției includ pe Fiona Shaw ca vecină curioasă și Thaddea Graham ca un tânăr detectiv inteligent, subestimat, care are suspiciuni despre familia Garvey.

Bad Sisters are premiera pe 13 noiembrie pe Apple TV+ la nivel internațional.

FOTO: Bad Sisters

Sursă: Profimedia

3)Say Nothing

Cartea non-ficțiune a lui Patrick Raden Keefe din 2018 despre conflictele din Irlanda de Nord din anii 1970 a fost captivantă datorită narațiunii puternice și concentrării pe personaje, ceea ce o face o sursă naturală pentru acest serial bazat pe fapte reale. Povestea începe cu răpirea lui Jean McConville, suspectată a fi membră a Armatei Republicane Irlandeze (IRA). Seria ne duce apoi în interiorul IRA.

Lola Pettigrew joacă rolul personajului central, Dolours Price, care împreună cu sora ei, Marian (Hazel Doupe), a fost închisă pentru detonarea unei bombe în Londra în 1973. Maxine Peake interpretează versiunea mai în vârstă a lui Dolours, care și-a spus propria poveste mai târziu în viață (centrul documentarului din 2018, I, Dolours) și care a murit în 2013.

Anthony Boyle (Masters of the Air) îl joacă pe strategul IRA, Brendan Hughes, iar Josh Finan îl interpretează pe Gerry Adams, cel mai cunoscut dintre personajele reale, care a fost esențial în acordul de pace Good Friday din 1998 și care a negat întotdeauna o asociere cu IRA.

Serialul este istoric, dar tema sa de violență politică este relevantă și actuală. ,,Say Nothing” are premiera pe 14 noiembrie pe Disney+ în Marea Britanie și Hulu în SUA.

FOTO: Posterul filmului,, Say Nothing”

Sursă: Facebook/Disney+

4)Cross

Un nou serial polițist bazat pe romanele lui James Patterson despre Alex Cross a fost deja reînnoit pentru un al doilea sezon, chiar înainte de premiera primului. Aldis Hodge, cunoscut pentru rolurile sale intense din One Night in Miami și The Invisible Man, îl interpretează pe Cross, detectiv și psiholog criminalist în Washington DC, care urmărește un criminal în serie. John Sampson (Isaiah Mustafa), cel mai bun prieten și partener de echipă, îl sprijină pe Cross în timp ce acesta se confruntă cu efectele psihologice ale muncii sale și își crește cei doi copii mici.

Romanele despre Cross au fost deja adaptate în trei filme. Morgan Freeman a jucat în două dintre ele, Kiss the Girls (1997) și Along Came a Spider (2001), iar Tyler Perry a jucat în Alex Cross (2012), care a fost un eșec. Totuși, șansele sunt mari pentru succesul serialului și pentru Aldis Hodge.

Premiera serialului Cross va avea loc pe 14 noiembrie pe Amazon Prime la nivel internațional.

FOTO: Cross

Sursă: Profimedia

5)Dune: Prophecy

Unul dintre cele mai intrigante aspecte ale filmelor Dune regizate de Denis Villeneuve este Bene Gesserit, ordinul religios de femei care au dezvoltat puteri supranaturale.

Lady Jessica (Rebecca Ferguson), mama lui Paul Atreides (Timothée Chalamet), este membră. Acest spinoff are loc în același univers Dune și spune povestea de origine a Bene Gesserit. Emily Watson joacă rolul Valya Harkonnen, iar Olivia Williams pe sora ei, Tula, fondatoarele ordinului. Mark Strong îl interpretează pe Împăratul Javicco Corrino, conducătorul Imperiului. Serialul, unul dintre cele mai așteptate ale sezonului, are deja un public fidel Dune.

Dune: Prophecy are premiera pe 17 noiembrie pe HBO și Max în SUA și pe 18 noiembrie pe Sky Atlantic și NOW în Marea Britanie.

FOTO: Dune: Prophecy

Sursă: Profimedia

6)Landman

Billy Bob Thornton și Jon Hamm joacă împreună în noul serial din universul Taylor Sheridan, intitulat Landman, care va avea premiera pe 17 noiembrie pe Paramount+ în SUA și pe 18 noiembrie în Marea Britanie.

Serialul se desfășoară în câmpurile petroliere din Texas și prezintă o poveste despre muncitori duri și miliardari sălbatici, cu o distribuție remarcabilă ce include și pe Andy Garcia, Ali Larter și Demi Moore.

Landman este creat de Taylor Sheridan și Christian Wallace, iar descrierea oficială a serialului de către Paramount îl prezintă ca o operă de săpun ce remodelează clima, economia și geopolitica.

FOTO: Landman

Sursă: Profimedia

7)Interior Chinatown

Actorul și comediantul Jimmy O. Yang joacă rolul lui Willis Wu în drama de acțiune Interior Chinatown, care va avea premiera pe 19 noiembrie pe Hulu în SUA.

Detectiva Lana Lee, interpretată de Chloe Bennet, îl recrutează pe Willis pentru a investiga o crimă, oferindu-i o șansă de a scăpa de rolurile minore și de a-și găsi fratele dispărut.

Taika Waititi este producător executiv și regizor al primului episod, iar Ronny Chieng joacă rolul lui Fatty Choi, cel mai bun prieten al lui Willis.

FOTO: Interior Chinatown

Sursă: Profimedia

8)A Man on the Inside

Ted Danson, cunoscut pentru rolurile sale din sitcomurile Cheers și The Good Place, joacă într-un nou serial bazat pe documentarul chilian din 2020, The Mole Agent. Filmul a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional și prezintă povestea unui bărbat care se infiltrează într-un azil de bătrâni pentru a investiga posibile abuzuri.

Danson interpretează rolul lui Charles, un văduv pensionar din San Francisco, care răspunde unui anunț pentru un spion. Stephanie Beatriz joacă rolul managerului azilului, iar Stephen McKinley Henderson și Sally Struthers interpretează rezidenții. Serialul a fost creat de Mike Schur, cunoscut pentru sitcomuri sofisticate precum The Good Place, Brooklyn 99 și Parks and Recreation. Combinarea talentului lui Danson cu cel al lui Schur face ca această versiune fictivă a poveștii reale să pară deosebit de promițătoare.

A Man on the Inside va avea premiera internațională pe Netflix pe 21 noiembrie.

FOTO: A Man on the Inside

Sursă: Facebook/Popternative

9)Get Millie Black

Romancierul jamaican Marlon James a creat o nouă serie de crime, Get Millie Black, care va avea premiera pe 25 noiembrie pe HBO și Max în SUA și în 2025 pe Channel 4 în Marea Britanie.

Tamara Lawrance joacă rolul lui Millie Black, o detectivă care se întoarce în Jamaica pentru a lucra pentru poliția din Kingston și se implică într-un caz tulburător de dispariție.

Joe Dempsie, cunoscut din Game of Thrones, îl joacă pe Luke Holborn, trimis de la Scotland Yard pentru a investiga un caz legat de cel al lui Millie.

FOTO: Get Millie Black

Sursă: Facebook/HBO

10)The Madness

Colman Domingo, cunoscut pentru aparițiile sale în campaniile pentru Oscar, joacă în acest thriller de actualitate. În rolul unui comentator TV, Muncie Daniels, Domingo se trezește prins într-o conspirație. Descoperă un cadavru în pădure, care se dovedește a fi al unui supremacist alb, iar Muncie este învinuit de crimă.

Parcursul său îl duce de la o apariție elegantă la televizor la ascunderea în apă până la gât. ,,A fost un protagonist unic” , a spus Domingo despre rol, adăugând criptic că Muncie este ,,cineva cu convingeri centriste, care acum sunt forțate să creadă cu adevărat în ceva și să reexamineze oamenii pe care îi considerau posibili inamici”. El a mai adăugat: ,,Trăim într-o lume foarte nebună acum”. Libertatea a relatat că Domingo a fost nominalizat pentru filmul ,,Rustin” și apare în ,,Sing Sing” anul acesta.

The Madness va avea premiera internațională pe Netflix pe 28 noiembrie.

FOTO: The Madness

Sursă: Facebook/FlickMatic

11)The Agency

Michael Fassbender joacă în thrillerul The Agency, bazat pe seria franceză The Bureau, interpretând un agent CIA, Martian, care se confruntă cu provocările vieții după ani sub acoperire.

Distribuția include nume mari precum Richard Gere, Jodie Turner-Smith, Jeffrey Wright, John Magaro și Katherine Waterston, iar primele două episoade sunt regizate de Joe Wright.

Premiera The Agency va avea loc pe 29 noiembrie pe Paramount+ și Showtime la nivel internațional.

