Celia şi soțul ei au împlinit 7 ani de relație. Ce păstrează artista cu sfințenie încă de la începutul relației

„Azi, 7 mai, marchează cei 7 ani de iubire… Suntem în Vegas e 7 dimineața, cu 7 ani în urmă în România, la 7 dimineața, mi-ai furat primul sărut. Ceva mai târziu, în timp record mi-ai furat și inima pentru totdeauna. ️La mulți ani, iubire!”, a scris artista pe o rețea de socializare.

Celia vorbește ori de câte ori are ocazia despre legătura specială pe care o are cu soțul ei și rememorează cu drag primele etape ale relației lor. După 7 ani, cei doi continuă să se iubească ca în prima zi și fericirea lor este completă de când a venit pe lume micuțul Angelo. Celia și Ardeli au sărbătorit cei 7 ani de relație departe de țară, tocmai în America, unde au vizitat Grand Canyon. Mai mult, artista a filmat și noul videoclip acolo, pe care îl va lansa în perioada următoare.

„A fost una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața mea, deși a durat doar câteva zile, s-a îmbinat utilul cu plăcutul. Am avut și concert acolo în Las Vegas la European Music Fest și am filmat și imagini pentru noul meu videoclip alături de Eugen Aninaru și echipa lui. Soțul meu a fost alături de mine, am încercat să ne terminăm treaba cu profesionalism ca mai apoi să ne bucurăm unul de celălat. Începând cu data de 7 am avut parte de câteva zile de răsfăț total… Am stat la hotelul meu preferat, cel pe care îl priveam cu admirație în video-uri și fotografii și ne-am bucurat unul de celălalt. Am vizitat Grand Canyon și ne-am bucurat de Las Vegas … ne venea să ne mai căsătorim o data acolo:))), a fost superb. La întoarcerea în țară am mai avut parte de o surpriză minunată. Noi am păstrat discuțiile noaste și promisiunile din primele luni de relație și obișnuiam să le privim din când în când, să ne amintim profunzimea sentimentelor care ne leagă, bucuria pe care am simțit-o când ne-am găsit unul pe celălalt și promisiunile pe care ni le-am făcut unul celuilalt la începutul relației. A fost minunat să le văd, imprimate într-o carte care vorbește despre minunata noastră poveste de iubire.(…)”, a spus declarat Celia.

