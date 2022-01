Săptămâna aceasta, medicul Adrian Marinescu a fost invitat în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV. Acesta nu a mers singur, ci a fost însoțit de soția lui, de Emma Marinescu. Cei doi au povestit cum a început povestea lor de iubire, acum șapte ani.

„Suntem împreună din 2015. Mama a avut o problemă medicală la un moment dat, nu am fost mulțumită de medicul la care mergea și așa am ajuns la Adi. Se întâmpla în 2012. Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa. A fost dragoste la prima vedere, de-abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas.

Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un punct de întâlnire într-o parcare”, a povestit Emma Marinescu, în emisiunea „La Măruță”, de la ProTV, conform click.ro.

„El este foarte calm, m-a ajutat mult în perioada asta”

Soția medicului spune că cererea în căsătorie a venit rapid, după aproximativ un an de relație. „Cererea în căsătorie a fost repede, la un an. El nu a știut în ce zi m-a cerut, a fost pe 13 mai, ziua în care s-au căsătorit și părinții mei. El este foarte calm, m-a ajutat mult în perioada asta”, a mai completat Emma Marinescu, care nu lucrează în același domeniul cu soțul.

Emma Marinescu are 31 de ani, este mai mică cu 17 ani decât medicul, și este de profesie arhitect, dar este pasionată de călătorii, are și un blog în acest domeniu. „Eu am lucrat mult în proiectare, acum fac arhitectură de interior. Am și un hobby, un blog de călătorie. Mama e profesoară de limba română și mă controlează la virgulă. Am văzut undeva la peste 25 de țări! În pandemie, însă, n-am mai călătorit!”, a mai spus ea în emisiunea de la Pro TV.

„Pacienta mi-a devenit mama-soacră”

Când a venit vorba despre diferența de vârstă dintre ei, Adrian Marinescu a spus cu tărie că acest lucru nu e important în relația lor. „Eu nu cred în astre, dar la noi așa a fost. Pacienta mi-a devenit mama-soacră. De aceea e bine să-ți tratezi cum trebuie pacienții. Să fie mulțumiți. E o diferență de vârstă între noi. Întotdeauna unii vorbesc. Dar la noi nu a contat!”, a precizat Adrian Marinescu la Pro TV.

