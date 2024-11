Elena Lasconi, fost jurnalist și actual candidat la alegerile prezidențiale din partea USR, are o poveste de viață impresionantă, marcată de curaj, muncă asiduă și un destin neașteptat în dragoste.

Deși s-a căsătorit pentru prima dată la doar 18 ani și a devenit mamă la aceeași vârstă, viața nu a fost lipsită de încercări. La vârsta de 22 de ani, a divorțat de tatăl fiicei sale, Oana, și s-a dedicat creșterii acesteia, muncind pentru a-și construi o carieră de succes în televiziune.

După ani de sacrificii și provocări, dragostea a revenit în viața Elenei într-un mod neașteptat. L-a întâlnit pe Cătălin, actualul ei soț, într-un moment în care își pierduse speranța. Cei doi s-au căsătorit în anul 2012, când Elena Lasconi avea 40 de ani, marcând începutul unei noi etape fericite în viața sa.

„Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil”

„Anii au trecut și am început să simt gustul amar al vieții, o neîmplinire sufletească ce depășise deja faza de resemnare, care m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Atunci am realizat că, de fiecare dată când i-am cerut ceva lui Dumnezeu, el mi-a dat.

Așa ajungem la momentul British Council. Pe străduța pe care parcam când mergeam la cursuri se afla o biserică. Am intrat acolo și m-am rugat: «Doamne, dacă tu vrei să am un bărbat și e pe drumul tău, scoate-mi-l în cale. Dacă nu, nu». Și a apărut Cătălin în viața mea. (râde) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil”, a spus Elena Lasconi pentru Life.ro.

„Sunt un om norocos și fericit!”

Căsătoria celor doi a fost una memorabilă, organizată într-un stil tradițional autentic. Elena și Cătălin și-au unit destinele la o mănăstire, îmbrăcați în straie populare. Ea a purtat o coroniță de flori pe cap, iar el un clop tradițional. Rochia de mireasă a fost creată manual, iar evenimentul a fost o sărbătoare a iubirii și simplității.

„Sunt o femeie fericită! M-am pregătit cu mare emoție și cu meticulozitate pentru ziua nunții: 30 iunie. Sunt o româncă adevărată, sunt mândră că aparțin acestui neam și acestui pământ. Aici îmi sunt rădăcinile, iubesc tradiția românească și portul nostru.

Rochia de mireasă, straiele mirelui, tortul, decorațiunile… absolut totul a fost inspirat din costumele populare și tradițiile românești, rochia a fost făcută manual de zeci de mâini de aur. Rochia a fost gândită și realizată cu măiestrie de Vera, de la Atelierul Parlor, care mi-a înțeles exact mesajul și care a făcut pur si simplu o operă de artă. Am plâns de bucurie la mănăstire, am cântat și dansat la petrecere. Sunt un om norocos și fericit! Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pentru că știu că au făcut-o cu tot sufletul. M-au învăluit cu dragoste, veselie și bunătate”, povestea Elena Lasconi.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci”

În prezent, Elena Lasconi locuiește împreună cu soțul ei într-o casă cochetă din Câmpulung Muscel, pe care o descrie drept căminul visurilor sale. A ales această localitate acum 21 de ani, când nu își permitea o casă pe Valea Prahovei, dar decizia s-a dovedit a fi una inspirată.

Casa lor are un etaj și e dotată cu panouri fotovoltaice. Curtea este plină de viață, cu o masă așezată sub vița-de-vie, o livadă cu pomi fructiferi și o zonă de relaxare cu grătar.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream.

Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârâu şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici”, a povestit Elena Lasconi, conform antena3.ro.

Soțul Elenei Lasconi e implicat în politică

Cătălin, actualul soț al Elenei, este consilier în Parlament din partea USR. Într-un interviu recent, Elena a mărturisit că l-ar încuraja să revină la avocatură, o profesie în care câștiga mult mai bine, însă decizia rămâne a lui.

„Soțul meu, eu îl apreciez și îl admir foarte mult, este omul pe care mă bazez, mă susține în tot ce fac. Din 2019, a renunțat la a mai lua cazuri pe avocatură, are 23 de ani de avocatură, nu este un jurist, este un avocat. A câștigat majoritatea proceselor de care știu eu.

S-a dat un anunț public pentru consilier politic la grupul parlamentar și el a depus CV-ul acolo. Prima dată era vorba de un salariu până în 5 mii de lei și acum a crescut la 6 mii. Sincer, eu i-aș propune să lase tot ce înseamnă politică și să facă avocatură pentru că câștiga mult mai bine. Nu este într-o agenție, așa cum sunt tot felul de ipocriți care vorbesc despre asta, în care să primească 3 mii sau 10 mii de euro pe lună. Muncește foarte mult și da, știu, trebuia să apară acest articol pentru că i-a încurcat foarte tare, că zeci de legi le-a întors înapoi Cătălin, pentru că este foarte bun în ce face și își petrece și foarte mult timp la serviciu”, a declarat Elena Lasconi.

