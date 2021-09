Periculos, dar spectaculos! Șarpele a făcut o alegere neașteptată, interpretând „Cancion del Mariachi” la „Masked Singer România”, sezonul 2. Detectivii au fost impresionați de momentul pregătit de vedeta care se ascunde în spatele măștii.

Detectivii s-au gândit că sub masca Șarpelui s-ar afla vlogger-ul Selly. „În momentul în care a cântat, lucrurile s-au mai simplificat. Te-am întâlnit de multe ori, dar nu am jucat împreună. Sub mască este Adi Nartea”, a spus Horia Brenciu.

Cine este Șarpele de la „Masked Singer România” sezonul 2

Înainte de a începe să cânte, Șarpele de la „Masked Singer România” a oferit câteva indicii celor patru detectivi. Mihaela Rădulescu, INNA, Horia Brenciu și Alex Bogdan vor pune cap la cap toate informațiile primite, vor analiza cu atenție fiecare sunet pe care masca îl scoate și vor încerca să ghicească cine se ascunde în costum.

„Să nu vă ascundeți. Nu sunt un șarpe veninos. Sunt șarpe sexy și charismatic. Ha ha ha! Serios? Chiar mă credeți? Întotdeauna am fost în atenția voastră. Am avut parte de popularitate fără să fac prea mult efort. Nu mi-am căutat faima. Faima… m-a găsit pe mine. Acum o să spuneți că este normal că șarpele este manipulator și că întotdeauna găsește căi de a se face remarcat. Dar nu a fost așa! Am folosit hipnoza!

S-ar putea să vă gândiți la mine ca la un tip viclean care nu se lasă înșelat de aparențe și de care trebuie să te ferești atunci când îți iese în cale. Aveți perfectă dreptate! Șarpele e pus pe farse. M-am decis să particip la această emisiune, pentru că vreau să demonstrez că pot să fiu mai mult decât un șarpe fermecător. Am mai multe talente pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Dragostea trece prin stomac”, au fost indiciile pe care Șarpele de la „Masked Singer România” sezonul 2 le-a dat.

