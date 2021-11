Anamaria Prodan a recunoscut că a avut o relație cu Codrin Ștefănescu în urmă cu foarte mulți ani. La vremea respectivă, politicianul era ucenicul lui Corneliu Vadim Tudor, iar impresara nu-l întâlnise încă pe Laurențiu Reghecampf. În presă s-a scris că relația lor a fost una serioasă, iar cei doi ar fi avut în plan să se căsătorească, însă s-au despărțit brusc când Anamaria Prodan l-a cunoscut pe Reghe, cel care în 2008 i-a devenit soț.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Codrin Ștefănescu a răspuns tuturor întrebărilor care i-au fost adresate, deși unele au fost destul de incomode pentru el. „V-a părăsit Anamaria Prodan pentru Laurențiu Reghecampf?”, a fost una dintre întrebările pe care Denise Rifai i le-a pus politicianului.

„Am fost împreună cu Anamaria prin ’90 când eram puști, din 95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria și maica-sa mă iubea pe mine. La un moment dat nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărțim. Eram doua bucăți de cremene. Pe vremea aia, ea era vedeta, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieșeam cu ea în lume, toată lumea știa de Anamaria Prodan și am rămas într-o relație de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaște pe Reghecampf.

Noi am rămas împreună că frații și până astăzi avem o relație nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naștere a Ionelei cu puțin timp înainte de a muri și i-am cântat «La mulți ani» știind că cancerul a mâncat-o și simțea, îi dădeam curaj, îi ziceam, «Hai, mai, Ionele că ești roșie în obrăjori». Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei și ea și Reghecampf. Eram doi puști frumoși și nebuni și s-a întâmplat cu mulți timp în urmă”, a declarat Codrin Ștefănescu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Recent, Anamaria Prodan a fost întrebată dacă este adevărat că trebuia să se mărite cu Codrin Ștefănescu. Impresara a dat un răspuns evaziv: „Codrin Ștefănescu? Noi am rămas cei mai buni prieteni!”.

În plan personal, Codrin Ștefănescu este un burlac convins și tatăl a doi copii. În ultimii ani, s-a remarcat ca un susținător fidel al lui Liviu Dragnea, unul dintre puținii membrii PSD care nu s-a dezis de fostul lider al partidului. Publicul îl percepe pe Codrin Ștefănescu ca fiind un politician extrem de vocal, acid, adept al unui limbaj agresiv.

