Astfel, tematica misiunilor prilejuiește confesiuni copleșitoare din partea vedetelor, despre pierderile care le-au lăsat răni adânci în suflete, experiența „America Express” dezvăluind fața lor cea mai vulnerabilă.

„M-a năpădit un val puternic de emoție. Eu am lăsat în urmă Mexicul, familia de aici și toți prietenii și timpul a trecut foarte repede. Iar acum mi-am amintit de mama și îmi e foarte dor de ea. Am lăsat-o în urmă în Mexic… Venea în București să mă vadă o dată pe an. Până nu a mai venit, pentru că a avut un accident. Și din când în când revine sentimentul de vinovăție că nu am fost lângă ea când s-a întâmplat!”, a mărturisit Joaquin Bonilla.

Larisa Iordache și-a pierdut mama în 2021

Și Larisa Iordache a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa – pierderea mamei în anul 2021. „Mama mi-a arătat de fiecare dată cât de multă putere poate exista pe lumea asta într-o ființă umană. Ea a fost exemplul și sprijinul meu”, a declarat gimnasta, printre lacrimi.

Puya a suferit după moartea fratelui

La rândul său, Puya a dezvăluit regretul pe care îl are în legătură cu pierderea fratelui său, în urmă cu zece ani, și cum l-a schimbat această dramă.

„Fratele meu a murit mult prea devreme. Chiar în ziua când s-a întâmplat m-a sunat și eu n-am putut să răspund la telefon, pentru că eram la concert. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Am învățat să mă mulțumesc cu ceea ce am, nu să mă gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. E important să te concentrezi asupra celor pe care îi ai lângă tine și să nu mai faci aceleași greșeli”, a spus artistul.

Andreea Antonescu a plâns când s-a gândit la tatăl ei

Andreea Antonescu nu și-a putut stăpâni lacrimile vorbind despre tatăl său, cel care a fost managerul André și care s-a stins din viață când trupa era în plină glorie. „Faptul că eu eram certată cu el în momentul în care a plecat dintre noi – acesta este lucrul pe care-l regret cel mai tare. Atunci am învățat să spun oricui care contează în viața mea cât de mult reprezintă pentru mine. De multe ori m-am oprit, când eram singură, și-am privit în sus, gândindu-mă: Oare el e mândru, acolo unde e?”.

Ce a trăit în copilărie Cătălin Bordea

De partea cealaltă, Cătălin Bordea a vorbit despre momentul șocant al abandonului suferit de el. „Tata a plecat când aveam doi ani. Iar mama era prea mică, m-a făcut la 16 ani. Practic, la mine, părinții au dispărut din momentul în care eu am apărut”, a povestit Cătălin.

„Nu am știut niciodată ce înseamnă să ai tată. M-am născut deja fisurat. Tata mergea cu autobuzul și m-a lăsat acolo. A plecat și n-a mai apărut niciodată”, a continuat el.

În ediția „America Express” din seara aceasta, de la ora 20:30, telespectatorii pot urmări întreaga confesiune, dar și toate celelalte momente impresionante, care dau cursei o încărcătură emoțională cu totul aparte, precum și deznodământul întrecerii, când se va acorda echipei câștigătoare imunitatea.

Cine sunt concurenții de la „America Express 2023 – Drumul Aurului”

Nouă perechi de vedete au pornit în aventura vieții lor, în cel mai greu reality show din România. „America Express” îi va duce pe Drumul Aurului, pe o rută de peste 7.000 de kilometri, ce trece prin Mexic, Guatemala și Columbia. Cu doar un euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, echipele sezonului cinci sunt gata să calce pe urmele conquistadorilor.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online, și mama ei, Mihaela, sunt concurenții de la „America Express – Drumul Aurului” ce au pornit în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

