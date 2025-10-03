Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit după trei ani de relație, marcând un moment emoționant în viața lor. Cu toate că ziua a fost una specială, vedeta a recunoscut că i-au lipsit cei doi copii ai săi, care nu au putut fi alături de ea la cununia civilă.

„Îmi pare rău că nu a fost mama lângă mine, îmi pare rău că nu au fost copiii. Nu au venit și îi înțeleg că probabil se feresc. Au fost foarte multe televiziuni, colegi din presă, ei nu vor. Sunt la vârsta la care nu vor să fie filmați, fotografiați. Sunt convinsă că vom vorbi cu ei cât de curând”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Spynews TV.

Situația tensionată dintre vedetă și copii persistă de aproape un an, iar până când lucrurile se vor remedia, Adriana și George se vor împărți între România și America, urmând să ia decizii importante după ce își va revedea copiii acasă.

Adriana Bahmuțeanu a amânat petrecerea de nuntă

Ziua nunții a fost marcată și de o altă pierdere recentă: mama Adrianei Bahmuțeanu s-a stins din viață la începutul lunii septembrie. Din acest motiv, vedeta a renunțat la organizarea unei petreceri mari, alegând să facă doar cununia civilă. Totuși, petrecerea nu a fost anulată, ci amânată pentru anul viitor.

„Petrecerea de nuntă va fi reprogramată pentru anul viitor și o s-o facem de pomină, asta vă promit de pe acum!”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

